El Senado aprueba definitivamente la ley que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad

Archivo - Funcionarios protestan con carteles durante una concentración frente al Centro Penitenciario Brians 2, a 22 de marzo de 2024, en Sant Esteve de Sesrovires, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles de manera definitiva la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979 para reconocer a efectos legales el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, una reivindicación "histórica" de los sindicatos que ha prosperado gracias a un pacto entre PSOE y PP.

Atendiendo las demandas de los sindicatos, el texto establece que los funcionarios de prisiones reciban indemnización por daños personales o materiales, así como que tengan presunción de veracidad, formación específica teórica y práctica obligatoria y garantías de seguridad como personal laboral.

Tanto el PSOE como el PP mostraron su satisfacción por el consenso alcanzado a partir de la proposición registrada por los socialistas, ya que atienden a una reivindicación histórica de los trabajadores penitenciarios.

El texto final, acordado también con el PNV en el Congreso, ha recibido un respaldo mayoritario en el Senado, por lo que se ha aprobado de manera definitiva y se enviará al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor.

LOS SINDICATOS LO CELEBRAN

Sobre esta aprobación definitiva se ha pronunciado ya el sindicato Acaip-UGT, que ha celebrado la culminación "de un proceso de lucha y negociación que se ha prolongado durante años". De hecho, un centenar de delegados y delegadas sindicales, procedentes de centros penitenciarios de todo el país, se han concentrado ante las puertas del Senado.

"Desde Acaip valoramos esta aprobación como un punto de inflexión para el colectivo penitenciario, hoy no celebramos un privilegio ni una concesión arbitraria; celebramos un acto estricto de justicia y sentido común institucional. Hemos demostrado que la constancia y el trabajo riguroso dan sus frutos. Con esta reforma no solo se dignifica la labor de miles de empleados públicos, sino que se refuerza la seguridad del sistema y el principio de autoridad necesario para garantizar la convivencia en el interior de los centros penitenciarios", añaden.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también ha aplaudido la aprobación definitiva, ya que considera que es "el resultado directo de discretas, intensas y complejas negociaciones" encabezadas por ellos para tender puentes entre el PP y el PSOE.

"Este reconocimiento es una reivindicación histórica que CSIF asume como un triunfo, teniendo en cuenta además el contexto de violencia e inseguridad creciente que sufre el personal de Instituciones Penitenciarias en las cárceles", reza el comunicado de CSIF.