El CEUS (Huelva) cumple dos años como "centro referente" en el sur de Europa

Archivo - Sistema aéreo no tripulado Milano en el CEUS. - INTA - Archivo

HUELVA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados de Moguer (CEUS), perteneciente al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), ha cumplido recientemente dos años de actividad con un balance de 140 despegues, dando servicio continuo a distintas entidades públicas y empresas tractoras de la industria de defensa y aeroespacial, toda vez que se están acometiendo ampliaciones e los hangares para "atender a la demanda". Todo ello lo ha convertido en el "centro referente" del sur de Europa.

Así lo ha destacado el director del INTA en Huelva y del CEUS, el coronel José Antonio Quesada, en declaraciones a Europa Press, quien ha señalado que en su segundo aniversario el centro presenta un balance "plenamente consolidado que ratifica la viabilidad y excelencia de sus operaciones".

"Un balance operativo en consonancia con la demanda del sector", ha indicado, ya que, durante estos dos años de actividad, el CEUS ha dado "servicio continuo a distintas entidades públicas y empresas tractoras de la industria de defensa y aeroespacial, alcanzando hitos operativos clave".

En este sentido, las instalaciones del INTA en Moguer (Huelva) registran un balance "muy positivo" con 140 despegues y sus correspondientes aterrizajes, destacando "la intensa actividad" asociada a los ensayos en vuelo que desarrollan los sistemas no tripulados. A este respecto, más del 70% de la capacidad del centro se ha volcado directamente en pruebas con nuevas configuraciones y/o diferentes cargas de pago, lo que incluye también el seguimiento de las horas de vuelo en el espacio aéreo segregado sobre el golfo de Cádiz.

Por otro lado, el coronel ha explicado que, "para acompañar de forma ágil el incremento paulatino de las solicitudes de ensayo", el INTA ha articulado "un modelo de gestión escalable y eficiente".

En este sentido, según este modelo, la estructura de personal "responde y se modula a medida que se incrementa la demanda de servicio, combinando la incorporación de personal propio con el refuerzo especializado procedente de diversas fuentes de reclutamiento y asistencias técnicas externas".

Además, se ha completado la llegada del tendido eléctrico hasta la pista y se han adaptado los servicios en línea de vuelo --combustibles y gases-- y de infraestructuras --seguridad laboral y detección de incendios--.

Además, según ha adelantado el director, "con el fin de absorber la creciente carga de trabajo y acoger campañas simultáneas", el centro está acometiendo la ampliación en hangares de alta disponibilidad. Estas infraestructuras, junto con la adaptación de oficinas y servicios de conectividad de alta velocidad, ya prestan soporte al programa del Sistema Táctico de Altas Prestaciones (Sirtap) de Airbus como primer gran cliente industrial.

CAPACIDADES DE FUTURO Y NUEVOS NICHOS DE MERCADO

Por otra parte, de cara a los próximos ejercicios, según ha detallado el coronel, el CEUS continuará expandiendo su cartera de servicios mediante la contratación de ensayos y validaciones operativas en nichos tecnológicos estratégicos.

Al respecto, uno de esos nichos es el de la seguridad pública y emergencias, ya que se realizarán ensayos de integración y validación de cargas útiles avanzadas (sensores ópticos y tácticos) sobre plataformas no tripuladas de alcance medio para protección civil y fuerzas de seguridad.

Además, está previsto ensayos de evaluación, operación y certificación de aeronaves no tripuladas de gran tonelaje diseñadas para la lucha contra incendios forestales.

Por otro lado, en el CEUS también se realizarán campañas de vuelo con sistemas no tripulados de gran autonomía orientados a la supervisión de fronteras, control del tráfico marítimo y detección de vertidos en el mar.

Además, otro de los mercados que tiene la mira en el CEUS es el de interceptación y C-UAS, ya que se harán pruebas de vuelo para vectores de alta velocidad destinados a la neutralización de amenazas aéreas.

Asimismo, el centro de Moguer acogerá pruebas de integración y conectividad de sistemas no tripulados de apoyo/escolta remota (Remote Carriers) en entornos de combate colaborativo.

"Con este balance y la ampliación de sus capacidades técnicas y logísticas, el INTA reafirma su compromiso de mantener a CEUS como el centro de ensayos de sistemas no tripulados referente en el sur de Europa", ha manifestado el coronel.