Los chiringuitos reclaman una hoja de ruta para 2027 que "evite retrasos y garantice la apertura en plazo"

Archivo - Un chiringuito de la costa de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Empresarios de Chiringuitos de Huelva (APECH), integrada en la Federación Onubense de Empresarios (FOE), reclama que la preparación de la temporada 2027 comience de "inmediato" mediante una hoja de ruta que "defina con claridad los trámites, autorizaciones, inspecciones, plazos y competencias de cada administración".

Según ha indicado la FOE en una nota de prensa, esta es una de las principales conclusiones de la Asamblea General celebrada por la asociación el pasado 17 de septiembre, en la que los empresarios analizaron una temporada marcada por "los retrasos administrativos, la reducción del periodo efectivo de actividad y las crecientes dificultades económicas y laborales del sector".

La asociación ha advertido de que "no se puede volver a llegar al inicio del verano con procedimientos pendientes que condicionen la apertura de los establecimientos". Aunque la mayoría de los chiringuitos de la provincia pudo finalmente desarrollar su actividad, "algunos lo hicieron más tarde de lo previsto como consecuencia de la demora en determinados trámites e inspecciones".

"Estas aperturas tardías no perjudican únicamente a las empresas directamente afectadas. También generan una presión adicional sobre los establecimientos que sí están operativos, dificultan la adecuada atención de la demanda y terminan repercutiendo en la experiencia del visitante y en la imagen turística de los municipios costeros", han señalado desde la asociación.

Por ello, la APECH ha remarcado que la próxima temporada "debe planificarse con suficiente antelación", de forma que los empresarios conozcan "desde el principio" las actuaciones que deben realizar y las administraciones coordinen sus respectivas competencias.

El objetivo, según ha apuntado la entidad, es "evitar duplicidades, reducir los tiempos de respuesta y ofrecer a las empresas un marco de actuación estable y previsible".

UNA MESA PARA COORDINAR A TODAS LAS ADMINISTRACIONES

Con este propósito, la asociación y la FOE trabajarán en la convocatoria de una mesa técnico-institucional en la que estén representadas las distintas administraciones implicadas en la gestión del litoral.

Este espacio permitirá delimitar competencias, analizar los procedimientos que afectan a los chiringuitos y acordar un calendario de trabajo para la temporada 2027. La asociación considera que esta iniciativa debe servir para "avanzar hacia un sistema más ágil, coordinado y capaz de ofrecer seguridad jurídica a las empresas, garantizando al mismo tiempo la protección del litoral y el cumplimiento de la normativa".

Así, la mesa abordará también las posibles implicaciones de la reforma de la normativa de Costas, ante la necesidad de que cualquier cambio regulatorio tenga en cuenta la realidad de los establecimientos y no incremente la incertidumbre que soportan las empresas.

El presidente de la asociación, Manuel Bernal, ha advertido de que "no se puede consentir que la costa de Huelva sea la más atrasada de Andalucía". "La Ley de Costas es la misma para todos y necesitamos que las administraciones trabajen para que exista una aplicación coordinada, clara y que dé seguridad jurídica a las empresas".

MENOS TIEMPO PARA TRABAJAR Y MAYORES COSTES"

Por otro lado, la Asamblea ha constatado que los retrasos registrados respecto a temporadas anteriores "han reducido el tiempo real disponible para desarrollar la actividad". A ello se suman "la falta o insuficiencia de determinados servicios en las playas y los prolongados tiempos de respuesta de las administraciones".

Además, han señalado que el sector afronta "un escenario económico complejo, caracterizado por una evolución contenida del gasto de los visitantes, una menor capacidad de consumo y el aumento de los costes empresariales".

Los establecimientos encuentran también cada vez "más dificultades" para "cubrir determinados puestos de trabajo y disponer del personal necesario durante los meses de mayor actividad". La asociación ha insistido en que estas cuestiones "deben abordarse de manera conjunta, atendiendo tanto a las necesidades de las empresas como a la importancia de los servicios vinculados a la actividad turística de las playas".

REUNIÓN CON LA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE

La Junta Directiva de APECH mantendrá esta semana una reunión con la nueva delegada territorial de Medio Ambiente en Huelva, Patricia Millán Fernández, a quien trasladará los "principales problemas" detectados durante la temporada.

En el encuentro, la asociación defenderá la "necesidad" de iniciar ya la preparación del próximo verano y de "mejorar la coordinación entre las administraciones que intervienen en los procedimientos relacionados con los chiringuitos".

APECH considera "imprescindible" que las actuaciones administrativas estén resueltas antes del comienzo de la temporada alta y que "las empresas dispongan de tiempo suficiente para organizar sus inversiones, contrataciones y servicios".

La Asamblea General aprobó también la incorporación de APECH a la Federación Andaluza de Playas (FAEplayas). Esta integración reforzará la representación de los chiringuitos onubenses y favorecerá la coordinación con otras organizaciones empresariales del litoral andaluz, especialmente ante los cambios normativos y administrativos que afronta el sector.