Comienzan las obras de transformación de la rotonda situada en el acceso a la ciudad de Huelva desde la autovía A-49

Inicio de los trabajos de demolición y movimiento de tierra para la transformación de la gran rotonda situada en el acceso a la ciudad desde la autovía A-49. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este lunes han comenzado los trabajos de demolición y movimiento de tierra para la transformación de la gran rotonda situada en el acceso a la ciudad desde la autovía A-49, junto al barrio del Torrejón. Se trata de una actuación que, con una inversión de 1,3 millones de euros, permitirá recuperar este espacio para el barrio y "convertirlo en una nueva imagen de bienvenida a la capital".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, esta obra, que abarca una superficie aproximada de 800 metros cuadrados, mantendrá la fuente como elemento central, pero renovará por completo su diseño y su entorno.

De este modo, junto a la renovación de la fuente, el proyecto contempla la creación de una nueva zona de estancia que permitirá recuperar y dar otro uso a este espacio. El diseño se organizará en tres áreas diferenciadas, manteniendo el guiño original a las tres carabelas, que se acondicionarán con zonas ajardinadas y mobiliario urbano.

La intervención incorpora también criterios de sostenibilidad y eficiencia, con una nueva instalación hidráulica y de iluminación que permitirá reducir el consumo de agua y energía respecto a la infraestructura anterior, además de facilitar las tareas de mantenimiento.