El Condado de Huelva prevé cerrar la vendimia de 2026 con 18,5 millones de kilos y una uva de "excelente calidad"

Vendimia temprana en el Condado de Huelva. - CONSEJO REGULADOR DE LAS DOP CONDADO DE HUELVA

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas Condado de Huelva y Vinagre del Condado de Huelva y de la Indicación Geográfica Protegida Vino Naranja del Condado de Huelva ha realizado un balance "muy positivo" de la vendimia de 2026, una campaña que prevé cerrar con una producción de 18,5 millones de kilos de uva marcada por su "excelente estado sanitario" y unos parámetros de maduración idóneos para anticipar una cosecha de gran calidad.

Del volumen total previsto, aproximadamente 18 millones de kilos corresponden a variedades blancas y medio millón a variedades tintas. La campaña arrancó el pasado 21 de julio en Villalba del Alcor y concluyó formalmente el 6 de octubre en Bollullos Par del Condado, caracterizándose por la entrada de materia prima a los lagares en óptimas condiciones, ha indicado en una nota.

El presidente del Consejo Regulador, Vicente Pérez García de Prado, ha manifestado la satisfacción del sector ante los resultados obtenidos. "La uva ha llegado a los lagares en perfectas condiciones sanitarias y con unos parámetros de grado muy positivos. Hacía años que no teníamos una vendimia con unas características tan favorables, tanto por el estado de la uva como por su calidad y grado", ha dicho.

En el plano técnico, los parámetros de maduración han situado a las variedades blancas con una media por encima de los 11 grados Baumé, mientras que las tintas han rebasado los 13 grados Baumé, registros que asientan una base propicia para el trabajo en bodega, a expensas de la calificación técnica definitiva que se emitirá una vez avance la fase de elaboración.

Dentro del volumen recolectado en variedades blancas, la autóctona Zalema ha vuelto a consolidarse como la principal referencia productiva y seña de identidad comarcal, acaparando algo más de la mitad de la producción blanca.

Desde el organismo han puesto de relieve la relevancia de salvaguardar el patrimonio varietal y el trabajo coordinado entre viticultores, cooperativas y bodegas para responder a los estándares del mercado.

Asimismo, el Consejo Regulador ha incidido en el impacto socioeconómico que el viñedo ejerce sobre la comarca onubense al fijar población en municipios rurales, sostener explotaciones familiares y dinamizar la industria agroalimentaria local.

En este marco, la entidad considera prioritario transformar el potencial de esta vendimia en vinos con valor añadido para fortalecer la posición comercial de sus sellos de calidad.