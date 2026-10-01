Cruz Roja atendió a más de 3.300 personas mayores en Huelva durante 2025 y refuerza su programación

Miembros de Cruz Roja Huelva acompañan a dos personas mayores en la playa. - CRUZ ROJA HUELVA

HUELVA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Española ha intensificado su programación en la provincia de Huelva con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores para promover el envejecimiento saludable, combatir el aislamiento social y reducir brechas como la digital o el edadismo estructural, tras haber atendido a más de 3.300 personas mayores en la geografía provincial a lo largo de 2025.

Según ha informado la organización en una nota de prensa, las iniciativas se desarrollarán a lo largo de las próximas semanas a través de sus distintas asambleas locales y abarcan desde programas de ejercicio físico y talleres de salud hasta actividades formativas en nuevas tecnologías, itinerarios culturales y dinámicas para sensibilizar sobre el buen trato a la población de mayor edad.

La presidenta provincial de Cruz Roja, Patricia Mauri, ha destacado que la labor diaria con este colectivo se articula "desde la proximidad, la compañía y con el apoyo de la comunidad". Asimismo, la entidad ha recordado que "garantizar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos a cualquier edad resulta indispensable para construir una sociedad más justa".

Dentro de la programación central de la Oficina Provincial destaca el reinicio, el próximo 5 de noviembre, del programa de ejercicio físico en colaboración con la Universidad de Huelva (UHU), celebrado los lunes y miércoles en el Pabellón de Deportes de la institución académica.

De forma paralela, la organización colaborará con la UHU en acciones de sensibilización del alumnado para implantar la cultura del buen trato entre los futuros profesionales del sector.

ACCIONES EN LAS ASAMBLEAS LOCALES

La presencia territorial de la organización se traducirá en un amplio despliegue en municipios y zonas rurales. En la Sierra de Huelva, la Asamblea Local de Cortegana impulsará talleres de salud, música y primeros auxilios --en colaboración con la enfermera comunitaria--, además de actividades de convivencia en Encinasola, rutas culturales a Sanlúcar de Barrameda y jornadas sobre hipertensión y diabetes en las aldeas de Las Veredas y Las Cefiñas.

Por su parte, la Asamblea de Nerva desarrollará sesiones sobre prevención cardiovascular en los Centros de Participación Activa de Nerva y Río Tinto, el taller 'Envejecer en positivo' en Berrocal, rutas de senderismo y visitas divulgativas al Parque de Bomberos.

En el ámbito formativo, destaca la impartición de un taller sobre Inteligencia Artificial en la aldea de El Alto de la Mesa para acercar la tecnología a las zonas con mayor brecha digital, así como talleres sobre salud e historia del otoño en las residencias de Nerva y Santa Olalla del Cala, y en la Escuela de Adultos de Zalamea la Real.

En la zona de Aracena, en alianza con la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer (AFA), se impartirán contenidos de socorrismo a usuarios y cuidadores, además de talleres de manualidades para asociaciones de mayores en municipios afectados por el reto demográfico.

Por último, en el Andévalo, San Bartolomé de la Torre acogerá talleres de risoterapia junto al Ayuntamiento y Villanueva de los Castillejos albergará un taller de crochet con telas recicladas en colaboración con Traperos de Emaús.

Con este conjunto de actuaciones, que complementan el trabajo conjunto con el Centro de Salud de Isla Chica por el Día Internacional de los Cuidados Paliativos, Cruz Roja consolida "su compromiso" en Huelva para "garantizar" la autonomía, el bienestar emocional y la "plena integración" de los mayores en la vida comunitaria.