Cs Huelva pide revitalizar Pescadería con el plan de actuaciones "aprobado en el pleno hace tres años"

HUELVA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha anunciado este martes la presentación de una moción al pleno de este miércoles en la que solicitarán "que se revitalice" el barrio de Pescadería con la puesta en marcha del plan de actuaciones "que piden los vecinos" y que "se aprobó hace tres años ya en el pleno municipal", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

García de Longoria, que ha mantenido un encuentro con representantes de la Asociación de Vecinos de Pescadería junto a la viceportavoz municipal, Noelia Álvarez, ha señalado que "volvemos a estar con los vecinos porque no sólo no se ha cumplido la palabra dada sino que tampoco se ha llevado a cabo la moción aprobada y después de tres años nos volvemos a ver en el mismo sitio, con las mismas personas y con las mismas reivindicaciones".

"Ya es hora de que se les dé una respuesta a los vecinos, se han reunido con el alcalde de la capital en innumerables ocasiones pero no se avanza y estamos hablando de espacios dotacionales pero también de servicios fundamentales para este barrio", ha asegurado el portavoz de Cs.

En este sentido, García de Longoria ha recordado que "además de la parcela dotacional, hablamos de los problemas de tráfico, de la obra de ensanchamiento de la calle Ángel Muriel, de problemas de limpieza y, en definitiva, de hacer la vida mejor a los vecinos que tienen los mismos derechos que cualquier otro onubense".

"Desgraciadamente, tres años después de una palabra dada y de una moción aprobada por parte de todos los grupos municipales del Ayuntamiento, la situación sigue igual o empeorando por los problemas de contaminación de los propios vehículos y del ruido. Se está convirtiendo en una zona degradada en pleno centro de Huelva", ha añadido.

Para el portavoz de Cs, "no se pueden aprobar las cosas para luego no hacerlas y que sean los propios vecinos los que tengan que estar recordándole al alcalde lo que tiene que hacer".

Por su parte, desde la Asociación de Vecinos de Pescadería han insistido en que en estos tres años han estado reunidos con representantes de la Concejalía de Urbanismo y con el alcalde "pero finalmente se ha decido dar parte de la parcela a otra entidad".

"Queremos saber qué va a pasar con el proyecto de suelo dotacional para el barrio de Pescadería que presentamos nosotros, se nos dijo que se iba a realizar con una colaboración público-privada y a fecha de hoy no sabemos nada", ha asegurado la presidenta de la asociación vecinal, María Luisa Domínguez.

"No vamos a esperar más, si mañana no tenemos una respuesta por escrito del compromiso de 2019 veremos si iniciamos movilizaciones porque tenemos un espacio ahora mismo contaminante que legalmente no se puede mantener al lado de un centro educativo y de un centro de salud. Todos los días se produce un colapso de tráfico, ruido y contaminación y creo que no nos merecemos esto", ha señalado Domínguez.