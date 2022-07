Ponce dice que Interior "deja sin agentes" de la Guardia Civil el puesto de Punta Umbría (Huelva) en pleno verano

HUELVA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La aún senadora por designación autonómica por Cs, María Ponce --ahora independiente tras su marcha de la formación--, ha anunciado que va a registrar una nueva pregunta en la Cámara Alta dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para conocer el número exacto de agentes de la Guardia Civil que cubren cada municipio de la Costa onubense tras la denuncia de la Asociación Unificado de la Guardia Civil (AUGC) que señala que "agentes de otros municipios tienen que acudir a Punta Umbría ante la falta de guardias en el puesto del municipio".

En una nota de prensa, Ponce ha achacado esta situación a la "nefasta" política del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, que, ha asegurado, "anteponen sus intereses partidistas a la seguridad tanto de la ciudadanía como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La senadora, que también va a preguntar qué medidas se van a adoptar para paliar esta situación, ha recordado que "hace justo un año ya tuvo que denunciar esta situación porque agentes de otros municipios tuvieron que dar cobertura a seis núcleos costeros con más de 200.000 habitantes".

"Entonces, la respuesta de la Subdelegación del Gobierno fue decir que no había ocurrido ningún accidente grave aquella tarde. Esto es tanto como dejar sin médicos las urgencias porque una tarde no reciben pacientes o sin bomberos un parque porque un día no se produce incendios", ha criticado antes de subrayar que "los servicios de seguridad ciudadana deben ser siempre los suficientes".

"Llevamos años denunciando la carencia de agentes de la Guardia Civil que padece la provincia de Huelva y exigiendo que se convoquen más plazas y se destinen más agentes a la Costa", ha apuntado.

La también diputada provincial ha defendido que "no se pueden disminuir las patrullas de Aljaraque, Gibraleón, San Bartolomé, Trigueros, Beas, Lucena del Puerto, Bonares y San Juan del Puerto para llevar agentes a la costa, porque no se da un buen servicio ni en estos municipios ni en los de la costa. No se cubren los mínimos razonables".

"Huelva sigue abandonada por el Gobierno de Sánchez", ha añadido la senadora, que ha lamentado que "se está poniendo en riesgo la seguridad de los onubenses y de nuestros agentes y de nuestras policías, dejándolos vendidos, sin efectivos y sin medios".

Finalmente, Ponce ha criticado que Gámez anunciara la ampliación de la plantilla de Viogen en la provincia, "cuando se trataba de un traslado de agentes desde otras unidades a la de atención de la violencia de género, mermando estos otros equipos". "No podemos esperar a que ocurra un hecho grave para tomar medidas. Exigimos medios ya y que se cubran todas las plazas", ha concluido.