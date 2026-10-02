CSIF Huelva celebrará la Semana del Afiliado del 19 al 25 de octubre con un amplio programa de salud, ocio y cultura

Cartel de la semana del afiliado del CSIF Huelva. - CSIF HUELVA

HUELVA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) celebrará en Huelva entre el 19 y el 25 de octubre su tradicional Semana del Afiliado, una cita que este año gira en torno al bienestar de los trabajadores y sus familias y que tendrá como eje temático central la provincia bajo el lema 'Huelva, nuestra provincia'.

En una nota, el presidente provincial del sindicato, Juan Manuel Quilón, ha destacado que CSIF "no solo trabaja para procurar las mejores condiciones laborales posibles para los trabajadores, sino que también se preocupa del bienestar de los afiliados y sus familiares".

"Un ejemplo de ello es esta semana en la que el afiliado es protagonista con propuestas muy interesantes, para todos los gustos y para todos los públicos", ha subrayado.

Entre las iniciativas programadas para esta edición destacan los concursos de fotografía para adultos y de dibujo para menores, cuyo plazo de presentación de obras finalizará el 21 de octubre. Ambas modalidades buscan plasmar la riqueza natural, patrimonial, gastronómica y cultural del territorio onubense.

En el ámbito de la salud y el deporte, la oferta incluye una sesión de hipnosis para dejar de fumar programada para el 22 de octubre, una jornada de meditación a cargo de la experta Greta Blanco, un torneo de pádel el sábado 24 de octubre en las instalaciones del club deportivo Lamiya y una jornada de puertas abiertas en este recinto el 19 de octubre.

SORTEOS Y DESCUENTOS EXCLUSIVOS

Asimismo, el programa contempla diversos sorteos entre los afiliados, como escapadas a los hoteles Luz Almonaster, Puente Real de Torremolinos y Gran Hotel Costa del Sol --con vehículo cedido por Conquero Automoción--, una tarjeta regalo de cien euros para la cadena Barceló, así como experiencias gastronómicas como 'brunch' y 'drunch' panorámicos con masaje en Growers Hotel Boutique Huelva y menús saludables.

Por último, la central sindical ha dispuesto descuentos en comercios locales como 'Chiguagua' y condiciones especiales de inscripción para un crucero por el Mediterráneo a bordo del MSC Sinfonia previsto para el mes de diciembre. Toda la información técnica y las bases de las convocatorias se encuentran disponibles en la página web oficial del sindicato.