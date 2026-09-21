Cuatro heridos en un accidente de tráfico en la HU-4104 en el término de Bollullos Par del Condado (Huelva)

Archivo - Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

Un total de cuatro personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la mañana de este lunes en Bollullos Par del Condado (Huelva), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 2 de la HU-4104, la carretera de Bollullos a Rociana. El teléfono 112 ha atendido minutos antes de las 07,30 horas varios avisos que alertaban de una colisión entre varios vehículos con al menos una persona atrapada.

Desde la sala coordinadora se movilizó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.

Así las cosas, fue necesaria la intervención de efectivos del servicio de extinción de incendios, rescate y salvamento para excarcelar a la persona que había quedado atrapada.

Los servicios sanitarios atendieron en el lugar a cuatro personas, una mujer de 54 años que fue evacuada al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y a tres varones, dos de 19 y uno de 22, trasladados a distintos centros sanitarios.