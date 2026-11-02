La Cumbre Iberoamericana de Madrid acoge la presentación del informe sobre agua impulsado por la Diputación de Huelva

Presentación en la Cumbre Iberoamericana de Madrid del informe sobre el agua impulsado por la Diputación de Huelva - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha participado en la presentación del V Informe del Observatorio La Rábida, dedicado al agua y al cambio climático en Iberoamérica.

El estudio, elaborado desde este órgano con sede en la provincia y financiado con la participación de la institución provincial, propone veinte acciones para mejorar la gestión del agua y afrontar problemas que también afectan a los municipios onubenses, como el abastecimiento, las necesidades de la agricultura y la prevención de inundaciones, ha indicado la Diputación en un comunicado.

El presidente de la Diputación, David Toscano, intervino mediante un vídeo en el acto celebrado en Madrid, en la antesala de la XXX Cumbre Iberoamericana. En su mensaje, defendió la aportación de las administraciones locales a la cooperación y la utilidad de compartir experiencias para responder a las necesidades de los pueblos.

También expresó la voluntad de seguir haciendo de La Rábida un lugar de encuentro para compartir conocimientos y desarrollar iniciativas de cooperación.

El Observatorio es fruto de la colaboración entre la Secretaría General Iberoamericana, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva. Su quinta publicación, Agua y cambio climático en Iberoamérica, analiza las dificultades para garantizar el acceso al agua y plantea respuestas comunes ante las sequías, las inundaciones y otros efectos del cambio climático.

ABUNDANCIA DE RECURSOS Y DESIGUALDAD EN EL ACCESO

El informe señala que Iberoamérica dispone de cerca de un tercio del agua dulce renovable del planeta, pero esa abundancia no garantiza que llegue a toda la población en condiciones seguras. Aunque la cobertura de servicios básicos de agua potable alcanzó el 97% en 2022, unos 140 millones de personas todavía carecen de agua potable gestionada de forma segura y 324 millones no cuentan con saneamiento seguro.

Asimismo, el documento advierte de que el cambio climático agrava estas dificultades a través de sequías más prolongadas, lluvias más intensas, retroceso de los glaciares y sobreexplotación de los acuíferos.

Según recoge, el 88% de los desastres registrados en América Latina y el Caribe en las últimas tres décadas estuvo relacionado con el agua. Las inundaciones de Valencia y de Rio Grande do Sul en 2024 ilustran la exposición a estos riesgos a ambos lados del Atlántico.

La coordinación entre administraciones ocupa un lugar central en las conclusiones. Dos de cada tres personas expertas consultadas señalaron la gobernanza y la coordinación institucional como el principal obstáculo para la seguridad hídrica, por delante de la falta de datos o de financiación.

Para responder a esa situación, el informe propone dotar a las autoridades de competencias y presupuesto, coordinar las políticas de agua, clima, energía y agricultura, y mantener las actuaciones más allá de los ciclos electorales, incorporando criterios de igualdad de género.

Las propuestas se organizan en cuatro ámbitos: la gobernanza del agua; las infraestructuras resistentes a los efectos del cambio climático y las soluciones basadas en la naturaleza; la información, la formación y la innovación; y la financiación.

Entre las actuaciones figuran la creación de un Tablero Iberoamericano de Agua y Clima, la preparación conjunta ante El Niño y el desarrollo de carteras nacionales de proyectos de seguridad hídrica. El documento sitúa la coordinación ante el posible episodio de El Niño de 2026-2027 entre las prioridades por sus consecuencias sobre el abastecimiento, la agricultura y la generación eléctrica.

La publicación también aborda la relación entre agua y energía, un asunto de interés para una provincia con actividad agrícola, industrial y proyectos de hidrógeno verde como Huelva. El informe pide incorporar la disponibilidad de agua a la planificación de nuevas industrias y recuerda que las sequías afectan a la producción hidroeléctrica. En materia de financiación, sitúa la inversión pública en agua entre el 0,3% y el 0,5% del PIB, frente al 1,38% que considera necesario.

POSICIÓN COMÚN EN LOS FOROS INTERNACIONALES

El informe reúne diez mensajes para orientar la participación iberoamericana en los foros internacionales sobre agua y clima. Entre ellos, propone abordar el agua como un asunto que afecta a la economía, la salud, la alimentación y la energía, y que requiere la implicación de distintas áreas de gobierno. También plantea explorar, a medio plazo, una Declaración Iberoamericana del Agua.

Esta quinta edición se elaboró a partir de dos conversatorios regionales, una encuesta estratégica con participación de doce países y reuniones con actores clave y con la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua. Cuenta con financiación de la Diputación de Huelva, la Junta de Andalucía y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Ocho años después de su primer informe, el Observatorio La Rábida vuelve a estudiar el agua para examinar los avances y las necesidades pendientes, con recomendaciones vinculadas a la Carta y la Agenda Medioambiental Iberoamericanas.