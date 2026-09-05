Declarado un incendio en el paraje Camino El Parralejo en Puerto Moral (Huelva)

Imagen del incendio declarado en el paraje Camino El Parralejo, en Puerto Moral (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCIA

PUERTO MORAL (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

Los servicios de extinción de incendios que dependen de la Junta de Andalucía se han desplegado este sábado en el paraje Camino El Parralejo, en el término de Puerto Moral, en Huelva, para sofocar las llamas del incendio que se ha declarado.

Según recoge el Infoca en su perfil de X, consultado por Europa Press, en la zona está trabajando un grupo de bomberos forestales, dos agentes medioambientales, una autobomba, un helicóptero y dos aviones de carga en tierra.

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha avisado de que las temperaturas extremadamente elevadas que se están registrando en la comunidad, incluso durante las noches, han elevado el número de puntos en alerta roja por incendios.