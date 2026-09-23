Declarado un incendio de pastos en terrenos de Adif en Huelva, sin afección a trenes

Archivo - Camión de bomberos de Huelva capital. - EMERGENCIAS HUELVA - Archivo

HUELVA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos están trabajando este miércoles en las labores de extinción de un incendio de pastos en la zona de Marismas del Pinar de Huelva capital, junto a la estación de bombeo, y en terrenos de Adif, aunque la circulación de trenes no se ha visto afectada.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Huelva a Europa Press, el incendio se ha originado en unos terrenos de Adif, donde los bomberos trabajan desde este mediodía, pero han aclarado que "no hay peligro ni daños personales", toda vez que están "a punto de controlarlo", pero "el mayor problema es la dificultad de acceso a la zona".

En la zona se encuentran desplegados dos dotaciones completas de bomberos, formadas por dos bombas urbanas pesadas y cinco efectivos cada una, que están actuando para controlar y extinguir el fuego.

Asimismo, aunque el incendio se haya originado en terrenos de Adif, desde el organismos han señalado a esta agencia, que el suceso no está afectado a la circulación habitual de trenes.