Defensa recibe en Huelva a 60 nuevos aspirantes que inician su formación militar de Tropa y Marinería

Recepción de los aspitantes que se incorporarán a las escalas de Tropa y Marinería en distintas unidades de las Fuerzas Armadas. - SUBDELEGACIÓN DEL DEFENSA EN HUELVA

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 60 aspirantes de Huelva han superado y finalizado con éxito el segundo ciclo del proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, a través del cual se incorporarán a las escalas de Tropa y Marinería en distintas unidades de las Fuerzas Armadas.

Según ha informado la Subdelegación de Defensa en Huelva a través de una nota, la sede provincial ha acogido un acto de recepción con los seleccionados con el objetivo de felicitarlos formalmente, entregarles los planes de acogida de sus respectivos centros de formación y detallarles las opciones de promoción profesional que ofrece la condición de militar profesional de tropa y marinería (MPTM).

A lo largo de 2026, cerca de 400 personas de la provincia de Huelva han solicitado ingresar en las Fuerzas Armadas en las distintas escalas y convocatorias habilitadas, logrando obtener plaza aproximadamente el 40 por ciento de los candidatos.

Tras este recibimiento, los 60 aspirantes inician la fase de formación militar general, que se prolongará durante diez semanas en sus centros docentes asignados como paso previo a la llegada a sus unidades definitivas. Durante este periodo, cursarán materias teórico-prácticas, sesiones de instrucción y adiestramiento individual del combatiente, así como educación físico-militar, etapa que culminará con el acto de jura o promesa de bandera.

Posteriormente, completarán la fase de formación específica y de especialidad fundamental --con una duración de entre 10 y 24 semanas según el Ejército y la especialidad elegida--, orientada a adquirir las competencias técnicas para sus cometidos operativos.

Desde la Subdelegación de Defensa han destacado que estas incorporaciones refuerzan la vinculación de Huelva con los ejércitos y "evidencian el interés de los jóvenes de la provincia" por orientar su futuro laboral hacia el ámbito de la Defensa.