La Diputación y Destino Huelva reconocen la "excelencia" del sector turístico

Gala de la III Edición de los Premios Turismo Provincia de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

LEPE (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

La provincia de Huelva ha rendido homenaje a los principales referentes de su oferta turística durante la gala de la III Edición de los Premios Turismo Provincia de Huelva, organizada por la Diputación Provincial a través de la Agencia Destino Huelva.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, en un acto celebrado en el Recinto Romero de La Bella, en El Terrón (Lepe), autoridades, empresarios y agentes sociales se han dado cita para premiar el talento, la innovación y el arraigo de un sector clave en la vertebración territorial y el desarrollo socioeconómico onubense.

Durante la clausura de la velada, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha destacado "la pasión y la excelencia" que caracterizan a los profesionales y entidades de la provincia. "Esta noche reconocemos el alma de una provincia que sabe acoger, que innova sin perder sus raíces y que trabaja unida para ofrecer experiencias inolvidables", ha afirmado Toscano, quien ha remarcado que "el turismo no es solo un pilar económico fundamental, sino un elemento vertebrador esencial".

"El palmarés de esta edición demuestra que la calidad, la sostenibilidad y la inclusión están vivas y repartidas por toda Huelva, desde la sierra hasta la costa", ha remarcado.

En este marco de reconocimiento territorial, el torero triguereño David de Miranda ha sido distinguido como Embajador Turístico de la Provincia, "proyectando los valores, la cultura y las tradiciones onubenses en los principales escenarios nacionales". Asimismo, la gastronomía popular y la hospitalidad local han tenido su homenaje con el premio a la Trayectoria Turística concedido al tradicional Bar Casa Felipe, insignia hostelera de Lepe.

Por su parte, el diputado de Turismo y responsable de la Agencia Destino Huelva, Emiliano Cabot, ha hecho hincapié en la fuerza de la colaboración entre administraciones y tejido empresarial. "Los Premios Turismo Provincia de Huelva consolidan una alianza imprescindible. A través de Destino Huelva demostramos que, cuando caminamos de la mano con una estrategia compartida, nuestra capacidad de promoción no tiene límites", ha señalado Cabot, añadiendo que "detrás de cada galardonado hay historias de esfuerzo y constante superación que sitúan a Huelva en el mapa del turismo de excelencia".

Esa búsqueda constante de la calidad ha quedado reflejada en la entrega del galardón a la Excelencia Turística del Sector Privado a Bodegas Oliveros, de Bollullos Par del Condado, por "su impulso al enoturismo en la comarca del Condado"; mientras que la Asociación de Campos de Golf de la Provincia de Huelva ha recibido el reconocimiento a la Excelencia Turística de Instituciones, Asociaciones y Fundaciones por "su labor colectiva en el posicionamiento de la provincia como destino deportivo de alto nivel y elemento clave para la desestacionalización".

El palmarés de esta tercera edición ha completado su recorrido por la geografía provincial con el premio a la Accesibilidad e Inclusión Turística otorgado a Andévalo Aventura (Santa Bárbara de Casa), por "su firme compromiso con un ocio integrador en plena naturaleza"; el distintivo de Sostenibilidad Turística entregado a Vestigia Patrimonio y Turismo (Cortegana), por "la preservación y gestión responsable del patrimonio serrano"; y el galardón a la Innovación Turística recaído en Platalea (Huelva capital), por "sus propuestas divulgativas e interpretativas adaptadas a las nuevas demandas del viajero.