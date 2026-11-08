La Diputación de Huelva convoca 27 becas Erasmus Plus para realizar prácticas de FP Grado Medio en Italia

Archivo - Reunión informativa sobre el plan de movilidad Hebe Mobility. - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, desde el Área de Desarrollo Territorial, ha publicado la convocatoria de 2026 de becas del programa europeo de movilidad Erasmus Plus, enmarcadas en el proyecto 'Hebe Mobility 2025'. La iniciativa oferta 27 ayudas de movilidad internacional para que alumnos de segundo curso de Ciclos Formativos de Grado Medio (FP) realicen prácticas no laborales en Italia. El plazo de solicitud se abrió el 4 de noviembre y permanecerá activo hasta el próximo día 10 del mismo mes.

El objetivo de esta convocatoria, según ha detallado la institución provincial en una nota, es la mejora de la empleabilidad de los jóvenes beneficiarios, que recibirán una experiencia profesional específica y complementaria a su formación permitiéndoles ampliar su especialización en un contexto de trabajo diferente al de su país de origen, así como la adquisición y el reconocimiento de competencias mediante certificados reconocidos a nivel europeo.

Las 27 becas que se ofertan tienen como destino ciudades de Italia. Estas becas están destinadas a estudiantes del segundo curso del ciclo formativo de grado medio en alguno de los centros pertenecientes al Consorcio de Movilidad Hebe Mobility 2025 y quieran realizar las prácticas curriculares en centro de trabajo (FCT) en el extranjero.

Dicho Consorcio está formado por la Diputación de Huelva, que actúa en calidad de coordinadora del proyecto, y 11 institutos de educación secundaria de la provincia, que imparten ciclo formativo de grado medio de las especialidades formativas incluidas en el proyecto 2025-1-ES01-KA121- VET-000328392.

Conforman el consorcio el IES Don Bosco, de Valverde del Camino; IES Fuente Juncal, de Aljaraque; IES Cuenca Minera, de Minas de Riotinto; IES San Blas, de Aracena; IES Saltés, de Punta Umbría; IES Rafael Reyes, de Cartaya; IES Odiel, de Gibraleón; IES Vázquez Díaz, de Nerva; IES Padre Miravent, de Isla Cristina; IES Dolmen de Soto, de Trigueros; y el IES Diego Rodríguez Estrada, de San Juan del Puerto.

Las becas serán distribuidas entre el alumnado de los centros que forman parte del Consorcio y que hayan participado en el proceso de selección. Para ello, se tendrán en cuenta los criterios generales de valoración previstos en la convocatoria. Una vez baremadas las solicitudes, se elaborará un listado con las personas adjudicatarias y una lista general de reservas.

La duración de la movilidad en el país de acogida para la realización de prácticas curriculares en centro de trabajo será de 60 días más dos días de viaje. En cuanto al periodo, tendrá como fecha límite de finalización el 31 de mayo de 2027. El proyecto contemplará la gestión integral por parte de la Diputación de Huelva con experiencia en torno a la organización, gestión, seguimiento y evaluación de proyectos de movilidad.

La beca de movilidad para la realización de la FCT incluye los siguientes conceptos: viaje desde Huelva hasta la ciudad de destino ida y vuelta y traslado al aeropuerto en destino el primer y último día de estancia; apoyo individual en alojamiento en destino, seguro de responsabilidad civil, coordinación y seguimiento de las prácticas en destino, tarjeta de transporte local y dinero de bolsillo para gastos de manutención. El presupuesto máximo disponible para la concesión de las subvenciones a las que se refiere esta convocatoria es de 115.576,00 euros.

Como regla general, las solicitudes se presentarán en el Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Huelva, con toda la documentación digitalizada en formato PDF, conforme los requisitos técnicos establecidos en la página del registro electrónico de la Diputación de Huelva ('https://sede.diphuelva.es'), dentro del apartado Catálogo de Servicios/Subvenciones.

Se podrán presentar también las solicitudes en el Registro General de la Diputación de Huelva (Avda. Martín Alonso Pinzón, 9, C.P. 21003 de Huelva), o por alguno de los procedimientos previstos en la legislación del Procedimiento Administrativo Común, entre ellas a través de las Oficinas de Correos.