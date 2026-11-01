Diputación de Huelva destina más de 6,3 millones a la mejora y rehabilitación de seis carreteras de la red provincial

Imagen de una de las carreteras - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva ha sacado a licitación seis actuaciones de rehabilitación y mejora de la red provincial de carreteras por un importe global superior a los 6,3 millones de euros. Esta inversión permitirá intervenir en más de 55 kilómetros de vías de distintas comarcas onubenses, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y mejorar las condiciones de circulación.

Las intervenciones, enmarcadas en el Plan de Inversiones del Servicio de Carreteras y Caminos y en el programa Tu Diputación Actúa, responden a la apuesta de la institución provincial por la conservación y modernización de la red viaria, con especial incidencia en aquellos territorios donde las carreteras desempeñan un papel esencial para la movilidad de sus habitantes, el acceso a los servicios públicos y el desarrollo de las actividades económicas, tal y como ha destacado el gobierno provincial en una nota de prensa.

La inversión adquiere "especial relevancia" en los municipios de menor población, los núcleos rurales y las zonas agrícolas, ganaderas y de sierra. Así, el diputado provincial de Infraestructuras, Manuel Cayuela, ha puesto de relieve la magnitud de esta inversión y el compromiso de la Diputación con la mejora permanente de las comunicaciones en todo el territorio onubense, prestando especial atención a las necesidades de los municipios más pequeños y de las poblaciones que presentan mayores dificultades de accesibilidad.

En este sentido, la institución provincial considera prioritario actuar en aquellas carreteras que prestan servicio a poblaciones más pequeñas, núcleos rurales y explotaciones agrícolas y ganaderas, zonas mineras y turísticas, donde disponer de buenas infraestructuras viarias resulta fundamental para acceder a los servicios públicos, desplazarse a los centros de trabajo y mantener la actividad económica.

Las actuaciones atienden, asimismo, a las necesidades planteadas por los ayuntamientos y los vecinos, en el marco de una política de inversiones orientada a ofrecer respuestas a las demandas de los municipios y avanzar hacia una red de provincial más segura y accesible.

SEIS ACTUACIONES EN DIFERENTES COMARCAS

El expediente de contratación contempla seis lotes de obras distribuidos por diferentes comarcas de la provincia, con plazos de ejecución que oscilan entre uno y tres meses, en función de las características y el alcance de cada intervención.

La actuación de mayor envergadura económica corresponde a la carretera HU-3106, que conecta Niebla con Valverde del Camino, donde se invertirán 2,3 millones euros para acometer la rehabilitación del firme a lo largo de 20,8 kilómetros. El plazo de ejecución previsto es de dos meses.

Otra de las inversiones destacadas se localiza en la HU-7104, entre Valdelamusa y San Telmo, con una dotación de más de 1,1 millones para la mejora de 9,2 kilómetros de carretera. Esta intervención, cuyo plazo de ejecución es de dos meses, permitirá mejorar las comunicaciones de los núcleos rurales de este entorno y las condiciones de circulación en una vía de especial importancia para sus habitantes.

En la Sierra, la Diputación actuará también sobre la HU-8105, carretera de Cortegana a Aracena, mediante una inversión superior al millón de euros destinada a la rehabilitación de unos 12 kilómetros de firme. Los trabajos cuentan igualmente con un plazo de ejecución previsto de dos meses.

Por su parte, la HU-3107, que comunica Niebla con Beas, será objeto de una nueva intervención correspondiente a la tercera fase de rehabilitación de esta carretera. La actuación cuenta con un presupuesto de 937.184 euros, afectará a más de 6 kilómetros de vía y tendrá un plazo de ejecución de tres meses. El paquete de inversiones se completa con otras dos actuaciones.

La primera se desarrollará en la HU-8109, desde la N-433 hasta Los Romeros, donde se destinarán 450.285 euros a la mejora de 3,7 kilómetros de carretera. La segunda corresponde a la HU-9105, desde la N-435 hasta Cumbres de San Bartolomé, con una inversión de 367.000 euros para la rehabilitación de 3,3 kilómetros de vía. Ambas intervenciones cuentan con un plazo de ejecución previsto de un mes y contribuirán a mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad de estas vías.

Tres de las carreteras incluidas en este expediente ( Niebla-Valverde del Camino, Niebla-Beas y Valdelamusa-San Telmo) corresponden a actuaciones que ya habían sido adjudicadas con anterioridad, pero cuya ejecución no llegó a materializarse después de que las empresas adjudicatarias comunicaran su renuncia, alegando el incremento de los costes de producción.

Ante esta circunstancia, la Diputación de Huelva ha impulsado una nueva licitación de las obras, procediendo a la actualización de los proyectos para adecuar sus presupuestos a los precios actuales del mercado. La institución provincial ha recurrido a la tramitación urgente de estos expedientes, con el propósito de agilizar los procedimientos administrativos, minimizar los retrasos acumulados y favorecer que las actuaciones puedan ponerse en marcha a la mayor brevedad posible. Con este conjunto de inversiones, la Diputación de Huelva continúa avanzando en la mejora y conservación de la red provincial de carreteras.