Imagen del término de Berrocal. - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha sacado a licitación por casi 175.000 euros (sin IVA) las obras para la construcción de un edificio multifuncional y planetario en el municipio de Berrocal (Huelva), enmarcado dentro del Plan de Asistencia y Cooperación Económica Tu Diputación Invierte.

Según indica el anuncio de la licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, consultado por Europa Press, las empresas tienen hasta el 9 de diciembre para presentar sus ofertas, toda vez que las obras tienen una duración de ocho meses.

Así, el pliego de prescripciones técnicas señalas que el proyecto denominado 'Edificio Multifuncional y Planetario' en Berrocal desarrolla, por petición del Ayuntamiento, un edificio que supondría "una oportunidad" para dotar a la población de un nuevo equipamiento público acondicionado para diversos eventos, además de albergar un planetario.

Además, la nueva infraestructura se sitúa en las afueras del casco urbano de Berrocal, con acceso desde la carretera H-9026, en el límite con la sierra y cerca del río Tinto.

El edificio se plantea dentro de una cúpula geodésisca de 8,80 metros de diámetro exterior, frecuencia 4 y porción de esfera de 5/8. El domo se complementa con una pieza de acceso a modo de vestíbulo con aseo en forma abovedada, que se conecta con el domo mediante corredor con forma cilíndrica. Esta pieza sirve también como espacio de recepción al planetario e información para las actividades que allí se desarrollen.

El aforo previsto es de 35 personas sentadas en butacas reclinables móviles y ligeras, para poder adaptar al domo a otros usos como cursos, conferencias, exposiciones, etc.

Estas obras se financian a través programa de la institución prvincial Tu Diputación Invierte, un plan de cooperación y asistencia económica dotado con 23 millones de euros para financiar infraestructuras municipales elegidas libremente por cada ayuntamiento.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Diputación de Huelva el 25 de abril de 2025 y en ejecución activa a lo largo de 2026. Los ayuntamientos eligen los proyectos prioritarios y gestionan la documentación a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Huelva y los acuerdos firmados con la institución provincial.