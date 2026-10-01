La Diputación lleva la riqueza turística de la provincia a la televisión con la serie 'Descubriendo Huelva'

Presentación del proyecto audiovisual 'Descubriendo Huelva'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través de la Agencia Destino Huelva, impulsa el proyecto audiovisual 'Descubriendo Huelva', una serie de televisión que recorrerá la provincia para mostrar su diversidad turística, natural, patrimonial, cultural y gastronómica y acercar sus principales atractivos a nuevos públicos.

Presentada por el comunicador gastronómico onubense Daniel del Toro, está compuesta por diez programas de aproximadamente 45 minutos de duración, estructurados por grandes ámbitos territoriales de la provincia: tres programas dedicados a la Costa de Huelva, dos a la Sierra, dos al Andévalo, uno a la Cuenca Minera, uno al Condado y otro al Área Metropolitana, ha indicado la institución provincial en una nota.

La serie comenzará su emisión este viernes, 2 de octubre, a través de los canales del Grupo Azahara Comunicación y ampliará posteriormente su difusión mediante su distribución a televisiones provinciales asociadas a Acutel y al grupo Avatel, "favoreciendo que los contenidos puedan llegar a espectadores de distintos puntos de la provincia y del territorio nacional".

El proyecto tendrá además una "importante" dimensión digital. Junto a los diez programas completos se generarán diez vídeos resumen de tres minutos para YouTube y piezas verticales de entre 30 y 40 segundos destinadas a redes sociales, con el objetivo de adaptar los contenidos a los nuevos hábitos de consumo audiovisual y ampliar su alcance entre públicos de diferentes edades.

El diputado de Turismo y presidente de la Agencia Destino Huelva, Emiliano Cabot, acompañado por el coordinador de la Agencia, Luis Vázquez, ha señalado que 'Descubriendo Huelva' responde a una "necesidad" que la provincia tiene como destino que es "seguir contando Huelva y hacerlo utilizando todos los formatos y canales que nos permiten llegar a quienes todavía no conocen la provincia".

"Huelva tiene una enorme diversidad y queremos que esa diversidad se vea y se entienda. Tenemos costa, sierra, patrimonio, naturaleza, gastronomía, cultura, tradiciones e historia, pero detrás de todo eso hay algo todavía más importante: las personas y las empresas que mantienen vivo nuestro territorio", ha destacado Cabot.

En este sentido, el responsable de Turismo de la Diputación ha subrayado que la promoción turística debe entenderse también como una herramienta de desarrollo.

"El turismo genera actividad económica, empleo y oportunidades, pero también pone en valor nuestros municipios y contribuye a fijar población. Cuando conseguimos que alguien descubra un pueblo, su patrimonio, su gastronomía o una experiencia vinculada al territorio, estamos generando oportunidades para quienes viven y trabajan allí", ha subrayado.

LA HUELVA DE SIEMPRE Y LA QUE ESTÁ POR DESCUBRIR

Cabot ha incidido además en la "importancia" de mostrar una provincia "que tiene argumentos para ser visitada durante todo el año y que va mucho más allá de una determinada imagen turística". "Queremos enseñar la Huelva de siempre, pero también la Huelva que todavía está por descubrir", ha añadido.

Por su parte, Daniel del Toro, presentador de la serie, ha destacado la oportunidad de recorrer la provincia "con tiempo y con una mirada cercana, poniendo el foco no solo en los lugares, sino también en las personas que hacen que cada rincón de Huelva tenga una historia que contar". "Hacer 'Descubriendo Huelva' es un privilegio porque cada vez que recorremos la provincia encontramos algo que nos vuelve a sorprender", ha señalado Del Toro.

"Hay paisajes, productos, monumentos y tradiciones que todos conocemos, pero también hay muchísimas historias que todavía no hemos contado y personas que merecen que conozcamos su trabajo y su manera de vivir Huelva", ha añadido.

El comunicador ha destacado la "diversidad territorial" del proyecto. "Vamos a recorrer la Costa, la Sierra, el Andévalo, la Cuenca Minera, el Condado y el Área Metropolitana, y cada uno de esos territorios tiene una personalidad propia. La idea es que quien vea el programa sienta ganas de coger el coche, venir a Huelva y descubrirlo por sí mismo".

La producción audiovisual se suma así a la estrategia de promoción de la provincia desarrollada por la Diputación y la Agencia Destino Huelva, que trabajan en el posicionamiento de Huelva como un destino "diverso, sostenible y con capacidad para ofrecer experiencias vinculadas a su patrimonio natural, cultural y gastronómico".

'Descubriendo Huelva' pretende, de este modo, convertir la televisión y los nuevos formatos digitales en una ventana abierta a la provincia, mostrando sus recursos turísticos y, al mismo tiempo, la identidad de los municipios y de las personas que los hacen únicos.