Ecologistas piden actuaciones de reparación a "la altura del desastre" trae el incendio de Niebla

Paisaje en la zona del incendio de Niebla. - Clara Carrasco - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

Ecologistas en Acción ha reclamado este miércoles actuaciones de reparación y reconstrucción "a la altura del desastre ocasionado" por el incendio forestal iniciado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva), que ha calcinado unas 33.000 hectáreas y que fue estabilizado el pasado domingo, 16 de agosto, diez días después.

En una nota, la organización ha señalado que el fuego ha afectado a once municipios de las provincias de Huelva y Sevilla, de las cuales "cerca del 70 por ciento de este perímetro cuenta con algún tipo de protección ambiental, afectando gravemente a espacios emblemáticos como el Paisaje Protegido del Río Tinto, el Corredor Ecológico del Río Tinto y el Corredor Verde del Guadiamar".

Ecologistas ha pedido la creación "urgente" de una comisión científica multidisciplinar --siguiendo el modelo aplicado tras el incendio de Doñana en 2017-- para diseñar un "plan integral de renaturalización" basado en "la recuperación del bosque autóctono mediterráneo".

Entre los municipios más castigados destaca Berrocal, "donde se calcula que el fuego ha calcinado cerca del 95 por ciento de su término municipal --unas 10.600 hectáreas de sus 12.600 totales--, arrasando de nuevo terrenos que ya habían sufrido el gran incendio de 2004".

La organización conservacionista ha señalado a las "extensas plantaciones de eucalipto" como "uno de los factores determinantes" en la propagación e intensidad del fuego, catalogándolas de "almacén de combustible y bomba de dispersión" que situó el avance de las llamas "fuera de la capacidad de extinción de los efectivos de emergencia".

Por este motivo, reclaman la erradicación progresiva de esta especie "introducida en zonas forestales y espacios protegidos de toda la comunidad autónoma" y plantea una modificación "urgente" de la Adecuación del Plan Forestal de Andalucía Horizonte 2030 "para frenar el fomento de estos monocultivos orientados a biomasa y celulosa".

Asimismo, ha solicitado la puesta en marcha de una comisión parlamentaria de investigación "para depurar posibles negligencias en la gestión de las masas de monte público" y, a corto plazo, aboga por aplicar medidas "inmediatas" contra la erosión del suelo "sin utilizar maquinaria pesada", reutilizando la propia madera quemada para levantar diques y cortavientos, además de "garantizar" la protección, alimentación y aporte de agua a la fauna silvestre superviviente.