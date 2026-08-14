EMA destaca que la estrategia de contención del incendio de Niebla (Huelva) evita una mayor propagación del fuego

NIEBLA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El director de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), Alejandro García, ha puesto en valor el trabajo estratégico y "concienzudo" desarrollado por el operativo de extinción de incendios forestales, cuya labor de "cierre de accesos" y contención de frentes está logrando "salvar miles de hectáreas", a pesar de las complejas condiciones meteorológicas marcadas por el fenómeno de la inversión térmica, que condiciona diariamente la operatividad aérea.

En cortes informativos emitidos por el Plan Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, García ha explicado que la estrategia aplicada consiste en ir "cerrándole puertas" al avance de las llamas en puntos "clave". "Cada vez que cerramos un kilómetro por donde no puede pasar, estamos salvaguardando 5.000 o 6.000 hectáreas. Por eso el incendio, a pesar de ser grande, es mucho más pequeño de lo que lo hubiera sido sin este trabajo tan concienzudo y pensado del operativo", ha aseverado.

El responsable de la EMA ha subrayado la "mucha ciencia aplicada" y la experiencia acumulada en la gestión de emergencias en la comunidad andaluza. Según ha detallado, el "estrechamiento de los distintos frentes" es precisamente lo que evita que el fuego se expanda "de forma masiva" cada vez que se producen cambios en la dirección del viento. Esta dinámica de contención ha derivado en un perímetro "de contorno atípico". "Si miramos la geometría de este incendio, lo que vemos son muchas lenguas en todas direcciones, algo absolutamente inusual en la geometría de los incendios", ha añadido.

En un segundo plano técnico, García ha detallado el comportamiento atmosférico que está condicionando los trabajos matutinos. En este sentido, ha señalado que aunque "en condiciones normales" la temperatura desciende un grado por cada cien metros de altura, "todos los días de este gran incendio se está dando inversión térmica" durante las primeras horas de la jornada.

Ha explicado que este fenómeno genera un "tapón térmico" o "cinturón" de aire caliente "que impide que el humo se disipe de manera natural". "El humo es caliente y tiende a subir porque pesa menos que el aire frío, pero al encontrarse esa inversión térmica genera una capa impenetrable", ha precisado.

"Esta barrera solo se rompe cuando el sol calienta la superficie terrestre y el aire inferior empuja hasta disipar la capa, un proceso que suele ocurrir entre las 11,00 y las 12,00 de la mañana". Una dinámica "recurrente en distintos puntos de la geografía española".

La consecuencia directa de este escenario es la imposibilidad de operar para la flota aérea a primera hora. "Amanecemos con una capa de humo que no permite que los medios aéreos tengan suficiente visibilidad para trabajar; directamente no pueden. Buscamos las partes del frente que no estén afectadas por esa inversión térmica y trabajamos ahí hasta que se disipa", ha aclarado.

No obstante, García ha apuntado que la inversión térmica ofrece una "pequeña ventaja" para los efectivos terrestres, ya que el aire confinado bajo el tapón presenta un bajo nivel de oxígeno al no regenerarse con el exterior. Esto provoca que la llama sea más baja y pierda comburente, permitiendo "trabajar muy bien por tierra", si bien ha recordado que la intervención óptima requiere siempre de la "acción combinada" entre recursos aéreos y terrestres.

RECURSOS Y ESTRATEGIA EN BARRANCO

Por su parte, el director de extinción del Plan Infoca, Alejandro Molina, ha hecho hincapié en que el éxito de la intervención no se reduce a una acumulación de efectivos en la zona del incendio, sino al aprovechamiento técnico de los momentos de menor intensidad del fuego.

"No es una cuestión de medios. Una de las conclusiones que sacamos en el incendio de Sierra Bermeja de 2021 (Málaga) era que a veces menos es más", ha argumentado Molina en un vídeo publicado por el Plan Infoca sobre el despliegue. El responsable técnico ha coincidido en el análisis de la inversión térmica como una "olla que tapa y no permite ver", impidiendo el vuelo aéreo matutino.

Respecto al personal desplegado sobre el terreno, Molina ha rechazado que la solución pase por sumar más efectivos sobre la marcha: "Tampoco se trata de más medios por tierra. Tenemos gente, equipos de intervención de toda Andalucía; han venido de Almería, de Córdoba, de Jaén, de Málaga, de toda Andalucía. No se trata de eso".

En este sentido, ha argumentado que existen momentos donde la potencia del fuego imposibilita el trabajo directo. "Hay veces que la radiación que emite el incendio es tan grande que no te puedes acercar. Tienes que esperar a que el fuego pierda esa potencia tan enorme para poder trabajar", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado que la noche se convierte en la principal ventana de oportunidad para el avance del operativo, a pesar de la ausencia de medios aéreos por motivos de seguridad normativa. "Por la noche es cuando esperamos sacar un mayor resultado de los trabajos de extinción. Es cuando obtenemos mejores resultados porque baja la temperatura, la altura de la llama ya no es tan grande y podemos morderle al fuego", ha explicado.

Aun así, ha advertido de la severidad del incendio tras constatar que, incluso durante la madrugada, se han registrado "zonas a las que no se ha podido atacar por la actividad tan intensa que presentaba".