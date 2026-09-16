Enrique Gaviño es proclamado candidato del PSOE a la Alcaldía de Huelva

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y candidato provincial a la Alcaldía de Huelva, Enrique Gaviño - PSOE DE HUELVA
HUELVA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha sido este miércoles proclamado, de manera provisional, como el candidato socialista a la Alcaldía de la capital para las próximas elecciones municipales, después de que el otro precandidato, el militante Javier Mendo, no haya conseguido reunir los avales necesarios para seguir adelante con su candidatura.
Así lo ha confirmado el PSOE de Andalucía, después de que la Comisión Regional de Ética, reunida este miércoles, ha acordado por unanimidad validar los avales y proclamar provisionalmente, sin perjuicio de los posibles recursos, a Gaviño, al quedar cómo única candidatura.
Además, este miércoles finalizaba el plazo para reunir los avales necesarios --un mínimo del 15 por ciento y un máximo del 20 por ciento de las firmas de la militancia, afiliados directos y Juventudes Socialistas--. Ambos habían registrado sus precandidaturas, pero tenían que reunir dichos avales, por lo tanto, como Mendo no lo ha conseguido, y como marca el reglamento interno, Gaviño es proclamado como candidato a la Alcaldía.
Asimismo, el propio Javier Mendo ha informado que no ha podido reunir los avales en sus redes sociales, pero ha agradecido el "esfuerzo que realizado estos días de cara a conseguir los avales para poder dar un paso".
"Finalmente no lo hemos conseguido por muy poco, pero esto es un punto seguido. Tenemos ganas, tenemos ilusión y vamos a seguir trabajando porque estoy un proyecto de futuro ganador", ha añadido.
De este modo, la de Gaviño se suma a las candidaturas de Jesús González Márquez en Aljaraque; Macarena Robles Quintana en Almonte; Natalia María Santos Mena en Ayamonte; Josefa Inmaculada González Bayo en Cartaya; José Alejandro Pérez Boa en Isla Cristina; y Juanma Cera en La Palma del Condado.
El secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, ha destacado la "normalidad" del proceso de presentación de candidaturas y el recuento de avales y ha mostrado su convencimiento de que se llevará a cabo campañas "donde la fraternidad impere y que sirvan para hablar de las ideas que se tienen para lograr las alcaldías a las que nos vamos a presentar el próximo mes de mayo".