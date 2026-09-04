Enrique Gaviño registra su candidatura para las Primarias del PSOE en la ciudad de Huelva

Archivo - El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y secretario general de los socialistas de la capital, Enrique Gaviño, ha registrado este viernes su candidatura para las Primarias de su formación en la ciudad de Huelva y así optar a ser el candidato a alcalde.

El propio Gaviño ha confirmado que se presentar a las Primarias a través de un vídeo difundido por sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, en el que ha señalado que lo hace con "ilusión, con responsabilidad y sobre todo con muchísimas ganas de trabajar para Huelva, la ciudad que amo".

"Yo creo en Huelva, creo en sus barrios y creo en su gente. Por eso también creo que entre todos juntos podemos construir un gran proyecto de ciudad que avance y que progrese. Empieza un camino que quiero compartir contigo, escuchándote, sabiendo de tus ideas. Porque vuelva no la podemos hacer si no es juntos", ha subrayado.

Así, en el vídeo, donde se muestra cómo registra su candidatura acompañado por algunos de los actuales concejales socialistas, ha asegurado que "comienza el cambio" de la ciudad.

CALENDARIO PARA LAS PRIMARIAS

El PSOE de Andalucía ha abierto este viernes, 4 de septiembre, el proceso de primarias para elegir a sus candidatos a las alcaldías de las ocho capitales de provincia y de los municipios de más de 20.000 habitantes que concurrirán a las elecciones locales previstas para el mes de mayo de 2027.

Según el calendario para la elección de dichos cabezas de lista por el que se ha decantado la federación socialista andaluza, el plazo de presentación de candidaturas para este proceso de primarias se prolongará hasta el lunes día 7.

El Reglamento federal de desarrollo de los Estatutos federales del 41 Congreso del PSOE --que se celebró en Sevilla a finales del año 2024-- determina que la elección de los candidatos del partido "a las alcaldías de los municipios con más de 20.000 habitantes o que sean capitales de provincia" se realiza "mediante elecciones primarias entre los/as militantes y afiliados/as directos/as del PSOE y JSE" (Juventudes Socialistas de España).

Tras el plazo de presentación de candidaturas, se abrirá el de recogida de avales, que se extenderá entre los días 9 y 16 de septiembre. Los aspirantes deben reunir "como mínimo el aval del 15% del total de la militancia y afiliación directa" en su ámbito municipal, "pudiendo aportar como máximo el 20%", según precisa el documento reglamentario citado.

En el caso de que solo un precandidato reúna los avales necesarios, éste será ya proclamado como candidato a la alcaldía correspondiente, mientras que, de ser más de uno los aspirantes que superen dicho requisito, se abrirá un periodo en el que pueden desarrollar una campaña de información, que comprenderá del día 17 al 25 de septiembre, y que precederá a la jornada de votación prevista para el sábado 26.

Si un aspirante obtiene en dicha votación más del 50 por ciento de los sufragios válidos, será ya proclamado como candidato sin necesidad de someterse a una segunda vuelta que, en el caso de ser necesaria, se celebraría a la semana siguiente, el sábado 3 de octubre, y que iría precedida de otra campaña de información programada para el periodo comprendido entre los días 28 de septiembre y 2 de octubre.

En esa hipotética segunda vuelta, será proclamado candidato quien reúna el mayor porcentaje de votos válidos, según confirma el referido reglamento socialista.