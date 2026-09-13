Estabilizado el incendio declarado en el paraje Mazagón-Barriada San José de Moguer (Huelva)

Incendio forestal declarado en el paraje Mazagón-Barriada San José de Moguer el domingo, 13 de septiembre. - PLAN INFOCA

MOGUER (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El Infoca ha dado por estabilizado en la tarde de este domingo, 13 de septiembre, el incendio forestal declarado aproximadamente a las 14,46 horas de la presente jornada en el paraje Mazagón-Barriada de San José del municipio onubense de Moguer.

Cabe mencionar que se da por estabilizado un incendio cuando, sin llegar a estar controlado, evoluciona favorablemente, al no presentar frentes activos que hagan avanzar el fuego libremente.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, por el momento trabajan en este incidente 36 bomberos forestales y 2 agentes de medioambiental.

Además, trabajan en el mismo cuatro vehículos autobombas y un bulldócer. Los efectivos del Plan Infoca continúan trabajando para controlar el fuego.