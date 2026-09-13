Declarado un incendio en el paraje Mazagón-Barriada San José de Moguer (Huelva) que moviliza a cuatro medios aéreos

Incendio forestal declarado en el paraje Mazagón-Barriada San José de Moguer el domingo, 13 de septiembre. - PLAN INFOCA

MOGUER (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio forestal declarado aproximadamente a las 14,46 horas de este domingo, 13 de septiembre, en el paraje Mazagón-Barriada de San José del municipio onubense de Moguer, cuya gravedad ha motivado la movilización de cuatro medios aéreos.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando un helicóptero semipesado y otro ligero, así como dos aviones con carga en tierra para sofocar las llamas.

Asimismo, por vía terrestre se encuentran trabajando dos autobombas, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y 18 bomberos forestales.