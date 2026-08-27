Estabilizado el incendio forestal en Costa Esuri (Huelva)

Archivo - Incendio declarado en la Costa Esuri, en Ayamonte - INFOCA - Archivo

HUELVA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por estabilizado en la tarde de este jueves, 27 de agosto, el incendio forestal declarado durante la jornada en el paraje Costa Esuri de Ayamonte (Huelva).

Hasta la zona se ha desplazado un helicópero semipesado, así como dos aviones de carga en tierra. De otro lado, por tierra el dispositivo lo componen un total de 15 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y tres vehículos autobombas.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva detallaban que se encontraban trabajando en la extinción del incendio, junto a efectivos de los parques de Ayamonte y Punta Umbría, con cinco vehículos, ocho bomberos y un jefe de parque.