Soportes informativos con códigos QR. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos hoteleros, restaurantes, cafeterías y otros negocios vinculados al sector turístico de Huelva disponen desde hace unos días de soportes informativos con códigos QR, que permiten consultar desde el teléfono móvil los principales recursos turísticos de la ciudad.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, los expositores, identificados con el lema 'Conoce Huelva', dan acceso a la Plataforma de Inteligencia Turística del Destino Huelva, donde los usuarios pueden encontrar información sobre monumentos, patrimonio histórico y cultural, espacios naturales, gastronomía, agenda de eventos y rutas de interés.

A través de esta herramienta puesta en marcha por el Ayuntamiento, los visitantes pueden consultar los contenidos disponibles, conocer los diferentes atractivos de la ciudad y acceder a información de interés para organizar sus recorridos y visitas.

Los soportes están distribuidos en establecimientos turísticos de la capital y forman parte de las actuaciones contempladas en el Plan Turístico de Grandes Ciudades de Huelva.