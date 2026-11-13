Expulsado un imán radical en Huelva investigado por la Guardia Civil

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil y un agente. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de las actuaciones que desarrolla para la prevención de la radicalización violenta, la detección de discursos de odio y la protección de la Seguridad Nacional, ha expulsado a Marruecos a un imán radical en Huelva, que estaba siendo investigado.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, la Guardia Civil ha detectado en la provincia de Huelva a una persona que ejercía funciones de imán y que difundía mensajes e interpretaciones religiosas compatibles con narrativas radicales y postulados de carácter excluyente.

La investigación, llevada a cabo de manera conjunta con el CNI, permitió constatar que el investigado utilizaba su posición de liderazgo e influencia dentro de una comunidad religiosa de Lepe (Huelva), para transmitir mensajes que promovían la segregación social, el rechazo a determinados valores democráticos y la confrontación ideológica con el entorno social de acogida.

Según los elementos de información obtenidos durante la investigación, la actividad desarrollada habría tenido una "especial incidencia" debido a la posición de autoridad que ostentaba el investigado y a su capacidad de influencia sobre un número significativo de fieles.

Asimismo, se observó la difusión reiterada de contenidos compatibles con dinámicas de radicalización y contrarios a los principios de convivencia, integración y respeto recogidos en el ordenamiento jurídico español.

Como resultado de las actuaciones practicadas y de acuerdo con la normativa vigente en materia de extranjería y seguridad nacional, se ha tramitado un procedimiento administrativo por presuntas actividades contrarias a la seguridad nacional que ha culminado con la expulsión de esta persona a Marruecos hoy día 13 de noviembre.

La materialización de esta medida se ha llevado a cabo de forma coordinada entre la Guardia Civil y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Huelva.

Las actuaciones realizadas se enmarcan en la labor permanente de la Guardia Civil para identificar y neutralizar actividades que puedan representar una amenaza para la Seguridad Nacional, prestando especial atención a la detección temprana de procesos de radicalización.