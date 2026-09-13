Extinguido el incendio declarado en el paraje Mazagón-Barriada San José de Moguer (Huelva)

Incendio forestal declarado en el paraje Mazagón-Barriada San José de Moguer el domingo, 13 de septiembre. - PLAN INFOCA

MOGUER (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El Infoca ha logrado extinguir aproximadamente a las 21,00 horas de este domingo, 13 de septiembre, el incendio forestal declarado aproximadamente a las 14,46 horas de dicha jornada en el paraje Mazagón-Barriada de San José del municipio onubense de Moguer.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, hasta 18 bomberos forestales, dos agentes medioambientales y cuatro vehículos autobombas participaron tras lograr el control de esta emergencia.

De este modo, los profesionales el Plan Infoca han cesado su actividad, tras lograr el control, la estabilización y la extinción de este incendio forestal durante este domingo.