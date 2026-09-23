Extinguido el incendio de pastos en terrenos de Adif de Huelva

Archivo - Camión de bomberos de Huelva capital. - EMERGENCIAS HUELVA - Archivo

HUELVA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han dado por extinguido el incendio de pastos declarado este miércoles en la zona de Marismas del Pinar de Huelva capital, junto a la estación de bombeo, y en terrenos de ADIF, aunque la circulación de trenes no se ha visto afectada.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Huelva a través del perfil Emergencias Huelva, en la tarde de este miércoles se ha dado por extinguido este incendio originado en unos terrenos de Adif, donde los bomberos trabajan desde este mediodía.

Así, el Ayuntamiento señalaba que el incendio no presentaba "peligro ni daños personales", pero "el mayor problema era la dificultad de acceso a la zona".

En la zona se han llegado a desplegar dos dotaciones completas de bomberos, formadas por dos bombas urbanas pesadas y cinco efectivos cada una.

Asimismo, aunque el incendio se haya originado en terrenos de Adif, desde el organismo han señalado a esta agencia que el suceso no ha afectado a la circulación habitual de trenes.