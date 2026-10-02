La Feria del Deporte convierte la Plaza 12 de Octubre en escaparate de la oferta deportiva de Huelva

Feria del Deporte de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha visitado la Feria del Deporte de Huelva, que durante este viernes ha convertido la Plaza 12 de Octubre en un gran punto de encuentro del deporte onubense.

La cita, que ha contado en esta ocasión con la participación de 40 clubes, asociaciones, empresas y entidades deportivas de la capital, se celebra con el objetivo de acercar el deporte a toda la ciudadanía y fomentar su práctica desde edades tempranas, según ha indicado el Consistorio en una nota.

En su visita, Pilar Miranda ha destacado que "la respuesta de los clubes, asociaciones y entidades deportivas ha vuelto a demostrar la fuerza que tiene el deporte en la capital" y ha subrayado que los 40 expositores participantes han completado todas las plazas disponibles.

En este sentido, la alcaldesa ha señalado que la feria "se está consolidando como un gran punto de encuentro del deporte onubense y como una oportunidad para que todos los ciudadanos conozcan la enorme oferta deportiva que hay a su disposición".

De este modo, Miranda ha puesto en valor el trabajo de los clubes, asociaciones, empresas y entidades deportivas, "los verdaderos protagonistas de esta feria y quienes durante todo el año hacen posible que el deporte esté presente en la vida de miles de onubenses, porque ellos son quienes entrenan, quienes organizan competiciones, quienes acompañan a los niños y jóvenes, quienes transmiten valores y quienes consiguen que miles de onubenses incorporen el deporte a sus vidas".

Por su parte, la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado la importancia de esta feria como un espacio en el que confluyen "las asociaciones, los clubes, los deportistas y los colegios", aunando en un mismo lugar los valores del deporte y el fomento de la actividad física entre los andaluces, y ha felicitado por el "éxito" al Ayuntamiento de Huelva "y a todos los clubes y entidades que hacen posible esta iniciativa".

Del Pozo ha destacado la participación de los más jóvenes y la "capacidad de la iniciativa" para "conectar el deporte de base con el deporte de élite" y ha subrayado la presencia durante la jornada de jóvenes deportistas que son "referentes" para las nuevas generaciones, como el subcampeón de España de Ajedrez Sub-10 en la modalidad de rápidas, Álvaro Santos, quien también ha participado en la feria.

La jornada ha contado durante la mañana con la visita de alumnos de todas las edades procedentes de 20 centros educativos de la capital, que han podido conocer diferentes disciplinas deportivas, acercarse a los clubes y entidades participantes y descubrir nuevas opciones para incorporar la actividad física a su día a día.

La Feria del Deporte permanecerá abierta al público durante toda la jornada en la Plaza 12 de Octubre, hasta las 19,00 horas, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de conocer la actividad de las entidades participantes y acercarse a diferentes disciplinas deportivas.

La iniciativa pretende así seguir fomentando la práctica deportiva entre los onubenses y mostrar la amplia oferta existente en la ciudad, con especial atención a los niños y jóvenes, pero también al deporte para todas las edades.