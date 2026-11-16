El Festival de Huelva presenta 'Los días libres' y 'Las flores de Julia', que compiten por el Colón de Oro

El director de 'Flores para Julia' de Cris Tapia y las actrices Mariana Genesio y Paulina García. - FESTIVAL DE HUELVA

HUELVA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha presentado este lunes dos nuevos largometrajes que compiten por el Colón de Oro dentro de la Sección Oficial. Por un lado, la ópera prima de la cineasta argentina Lucila Mariani 'Los días libres' y, por otro, 'Las flores de julia', donde su director, Cris Tapia explora la identidad y los vínculos familiares

Por un lado, el regreso de una hija al hogar familiar después de veinte años de ausencia abre las heridas de la memoria en 'Las flores de Julia', la película que el director Cris Tapia y las actrices Mariana Genesio y Paulina García han presentado ante los medios en el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.

La coproducción entre Argentina y Chile forma parte de la Sección Oficial a Concurso de la 52 edición del certamen, y vivió este domingo en Huelva su estreno mundial.

La película cuenta cómo Julia vuelve a su pueblo natal, en la provincia argentina de Mendoza, del que huyó cuando aún era Álvaro, tras la muerte de su hermano. Allí se encuentra con su madre gravemente enferma, que no la reconoce y se niega a someterse a una operación que podría salvarle la vida.

Paulina García, ganadora del Oso de Plata a la Mejor Actriz en el Festival de Berlín por 'Gloria', interpreta a la madre. Obligadas a convivir en "una cercanía incómoda, tensa y cargada de emociones, ambas comienzan a construir un vínculo frágil". En ese reencuentro, Julia se enfrenta a cuestiones de identidad, memoria y los límites del amor.

Cris Tapia ha explicado durante la rueda de prensa que la película nació de su deseo de explorar sus propios vínculos familiares. "Uno hace una película para explorar, crecer, expandirse", ha señalado el director, que ha reconocido que el equipo tuvo que trabajar para "desprenderse de los prejuicios asociados a una historia protagonizada por una mujer trans".

Para Tapia, el proyecto también ha sido "una oportunidad" para indagar en su relación con su padre y su abuela, desde una mirada personal que trasciende la historia de los personajes. "Es un proyecto colectivo. El cine es arte colectivo", ha afirmado.

El cineasta ha destacado también la emoción vivida durante el estreno mundial de la película en Huelva, celebrado ayer, y ha agradecido al festival haber servido de puente entre la obra y el público. "Esta energía va a acompañar esta peli a lo largo de su vida", ha asegurado, al recordar la respuesta de los espectadores, que acogieron la historia con "una gran implicación emocional".

Por su parte, Mariana Genesio ha señalado que la construcción de su personaje estuvo marcada por las conversaciones sobre "las contradicciones que atraviesan la relación entre madre e hija" y cómo afronta una madre que su hija sea una mujer trans y cómo vive una hija el rechazo de una madre que la expulsó de casa. "Abrazar contradicciones", ha resumido la actriz sobre el trabajo emocional que exigía la historia.

Genesio ha defendido además una representación de la transexualidad alejada de los enfoques que convierten esta realidad en el único eje de la narración. "Esta peli no es el tema principal", ha explicado.

Para la intérprete, mostrar a las personas trans en situaciones cotidianas y en espacios comunes constituye "una forma de visibilización especialmente significativa". "Las personas trans habitan lugares comunes, cotidianos, eso es lo militante y lo revolucionario", ha afirmado.

La actriz ha destacado asimismo la emoción compartida durante el estreno, en el que numerosos espectadores se acercaron al equipo con lágrimas en los ojos. Una reacción que, según ha explicado, confirma "la capacidad de la película para conectar con el público a través de los vínculos familiares y las heridas que deja el paso del tiempo".

La actriz Paulina García, por su parte, ha incidido en esa dimensión emocional de la historia, que aborda cómo una hija intenta reconocer a una madre transformada por la enfermedad y cómo una madre trata de conocer de nuevo a su hija.

En su interpretación, la enfermedad abre también una vía para comprender el comportamiento de su personaje, que construye una realidad propia para sostenerse ante el deterioro y aferrarse a aquello que todavía conserva. "Se inventa un mundo para sostener lo que le queda de vida*, ha explicado.

'Las flores de Julia' fue seleccionada en el Work In Progress del Festival de Cine de Viña del Mar y en el MAFIZ del Festival de Málaga. Ahora concurre al Colón de Oro en el certamen onubense con una historia sobre un reencuentro familiar atravesado por la enfermedad, la identidad y la memoria.

'LOS DÍAS LIBRES'

Unas vacaciones de verano que parecen interminables, un eclipse solar inminente y una amistad virtual marcan el universo de 'Los días libreS', la ópera prima de la cineasta argentina Lucila Mariani.

Su directora de fotografía, Victoria Pereda, ha presentado este lunes la película, que compite por el Colón de Oro en la Sección Oficial de la 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. La coproducción entre Argentina, Brasil, México y Francia combina un relato de paso a la adolescencia con pinceladas de ciencia ficción.

Su protagonista, una niña de doce años, trata de encontrar su propio lugar dentro de su familia y entre las amigas de su edad durante un verano en el que la llegada de un eclipse parece ser la única distracción. En ese contexto, conoce en internet a una amiga virtual y comienza a adentrarse en el 'shifting', una práctica adolescente que busca acceder a realidades paralelas mediante sueños lúcidos. Mientras tanto, la luna va haciendo desaparecer a los animales y las personas de su alrededor.

Durante su encuentro con los medios, Victoria Pereda ha destacado el papel de la fotografía, el sonido y la luz en la construcción de la atmósfera de la película, concebida para generar sensaciones en el espectador. "Es una peli muy climática, el sonido y la imagen generan sensaciones", ha explicado la directora de fotografía, que ha señalado como referencias el cine de terror de los años setenta y propuestas experimentales.

Pereda ha incidido en la "importancia" de acompañar el viaje interior de la protagonista a través de una cámara que "se mueve lentamente y mantiene una distancia sutil respecto a la niña". "La cámara tiene una distancia, se mueve pero muy lentamente, todo está muy sutilmente construido, como lo que le pasa a la niña", ha señalado.

El uso del color constituye otro de los elementos narrativos "fundamentales" de la película. La directora de fotografía ha explicado que el equipo elaboró un mapa cromático a partir del guion para definir la evolución visual de la historia. En particular, el azul adquiere una presencia creciente a medida que se aproxima el eclipse, acompañando el desarrollo del relato, ya que responde a "una intención narrativa y no meramente estética".

La cineasta ha destacado también el largo proceso que hizo posible el proyecto, durante el cual el equipo aprovechó el tiempo de espera para experimentar y desarrollar nuevas ideas visuales. "Mi trabajo como directora de fotografía está siempre al servicio de la historia, acompañar la intención de la película o de una escena", ha afirmado.

Sobre la interpretación de la protagonista, Pereda ha elogiado el trabajo de la joven actriz, "capaz de transmitir la complejidad emocional de una niña de doce años a través de su presencia y de su mundo interior".

La directora de fotografía ha valorado asimismo la acogida de la película durante su proyección en Huelva, celebrada la víspera, y los comentarios positivos recibidos por parte del público.

'Los días libres' llega a la competición onubense tras recibir la Mención Especial del Jurado en la sección Cineastas del Presente del Festival de Locarno.