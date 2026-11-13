Frente Amplio garantizará pensiones superiores a 1.300 euros a más de 55.000 pensionistas de Huelva

La candidata de Frente Amplio por Huelva, Rebeca Martín, y Marcos Toti, integrante de la candidatura de Senado de Progreso. - FRENTE AMPLIO

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio Andaluz y Senado de Progreso se han comprometido a garantizar que "ninguna persona pensionista cobre menos de 1.300 euros mensuales", una de las principales propuestas sociales con las que ambas formaciones concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La medida beneficiaría a más de 55.000 pensionistas de la provincia de Huelva que actualmente perciben prestaciones inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI), de los que alrededor de 38.500 son mujeres.

Así lo ha anunciado el integrante de la candidatura de Senado de Progreso, Marcos Toti, durante unas declaraciones realizadas frente al Centro de Participación Activa de Mora Claros, en la capital onubense, donde ha defendido "la necesidad de seguir avanzando en la mejora del poder adquisitivo de las personas mayores y en el fortalecimiento del sistema público de pensiones", según ha indicado la coalición en una nota de prensa.

"Desde Frente Amplio y Senado de Progreso vamos a asegurar que todas las pensiones estén por encima de los 1.300 euros y del salario mínimo interprofesional. Esto supone un avance en derechos y un salto en la calidad de vida para más de 55.000 pensionistas de nuestra provincia que hoy cobran menos del SMI, de los cuales 38.500 son mujeres", ha señalado Toti.

La propuesta cobra "especial relevancia" en una provincia como Huelva, donde las pensiones se encuentran entre "las principales fuentes de ingresos de miles de hogares y donde las mujeres sufren especialmente las consecuencias de las desigualdades acumuladas durante su vida laboral".

Según los datos de octubre de la Seguridad Social, la provincia cuenta con 98.999 pensionistas del sistema contributivo, de los que 55.534 perciben prestaciones inferiores al salario mínimo interprofesional. Esto significa que, según han señalado desde la coalición, "más del 56% de los pensionistas onubenses cobran por debajo del SMI, mientras que la pensión contributiva media provincial se sitúa en 1.249 euros mensuales".

"La situación resulta especialmente preocupante entre las mujeres, ya que casi siete de cada diez pensionistas onubenses se encuentran por debajo de ese umbral, una realidad que, según la formación, pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a reducir la brecha de género en las pensiones", ha señalado Toti.

En este sentido, Toti ha subrayado que garantizar unos ingresos mínimos dignos durante la jubilación "no solo constituye una cuestión de justicia social", sino también "una herramienta fundamental para combatir la pobreza, favorecer la autonomía económica de las personas mayores y dinamizar la economía de los municipios de la provincia".

PP Y VOX "QUIEREN DEBILITAR EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES"

El candidato de Senado de Progreso ha defendido igualmente los "avances" conseguidos durante los últimos años gracias a las políticas impulsadas por el Gobierno de España, "especialmente la subida del salario mínimo interprofesional y la revalorización de las pensiones".

"La subida del SMI que hemos conseguido desde que estamos en el Gobierno de España y nuestra propuesta de seguir incrementando las pensiones son un claro ejemplo de lo que representa cada opción política y de qué intereses defiende cada cual", ha manifestado.

En este sentido, Toti ha establecido "una clara diferencia" entre el modelo que defienden Frente Amplio Andaluz y Senado de Progreso y el que, a su juicio, representan el Partido Popular y la extrema derecha.

"Por un lado, tenemos al PP y a la extrema derecha, que quieren cargarse el sistema público de pensiones para implantar un sistema mixto. En pocas palabras, lo que pretenden es que una parte de tu pensión se la jueguen en la bolsa. Por otro lado, estamos Frente Amplio y Senado de Progreso, que somos la garantía de unas pensiones públicas dignas y quienes vamos a asegurar que nadie cobre menos de 1.300 euros", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado las "diferencias" entre las políticas de revalorización de las pensiones desarrolladas durante los gobiernos del Partido Popular y las aplicadas por el actual Gobierno progresista.

Según ha expuesto, mientras que durante la etapa anterior de gobierno del PP "una pensión de 1.000 euros experimentaba incrementos de apenas tres euros mensuales, con las políticas del Gobierno progresista esa subida ha alcanzado los 27 euros, reflejando, a su juicio, dos formas muy distintas de entender la protección social".

Para Frente Amplio Andaluz, estos avances demuestran que "las mejoras en las pensiones son el resultado de decisiones políticas y que resulta imprescindible garantizar su continuidad y profundizar en ellas durante la próxima legislatura".

Por último, Marcos Toti ha insistido en que "una persona que ha trabajado toda su vida no puede llegar a la jubilación y encontrarse con que su pensión no le permite vivir con dignidad", defendiendo que el compromiso de garantizar pensiones de al menos 1.300 euros debe convertirse en una prioridad del próximo Gobierno.

"El 29 de noviembre nos jugamos seguir avanzando en derechos o retroceder en conquistas sociales. Frente Amplio y Senado de Progreso somos la garantía de que las pensiones públicas seguirán mejorando y de que nuestros mayores puedan disfrutar de una jubilación digna", ha concluido.