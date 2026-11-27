Proceso de contratación de Freshuelva en Marruecos. - FRESHUELVA

HUELVA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, ha llevado a cabo en Marruecos un nuevo proceso de selección de 712 trabajadores y trabajadoras que se incorporarán a partir del próximo mes de febrero a la campaña de recolección de los frutos rojos en las explotaciones de sus empresas asociadas.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, las personas seleccionadas se sumarán al contingente de trabajadoras marroquíes repetidoras de campañas anteriores, que regresarán a Huelva para participar nuevamente en las labores de recolección. Con este proceso, Freshuelva continúa atendiendo las necesidades de personal de sus empresas asociadas a través del sistema de contratación en origen.

Asimismo, la Asociación ha completado recientemente otros dos procesos de selección en Sudamérica, con 66 trabajadores y trabajadoras procedentes de Paraguay y otros 66 de Ecuador.

Estas 132 personas participarán también en la próxima campaña de frutos rojos, ampliando la procedencia de los contingentes de personal contratados en origen.

NUEVAS SELECCIONES EN EGIPTO Y MAURITANIA

Por otra parte, Freshuelva llevará a cabo en los próximos días un proceso de selección en Egipto, dentro del proyecto piloto de contratación en origen anunciado durante la última edición de Fruit Attraction. Esta iniciativa permitirá incorporar a 33 trabajadores y trabajadoras egipcios a las empresas asociadas para la campaña de recolección, a partir de enero de 2027.

La puesta en marcha de esta experiencia piloto fue abordada durante la feria madrileña en una reunión mantenida por representantes de Freshuelva con una delegación de la Embajada de Egipto en España, en la que se ultimaron distintos aspectos de la colaboración.

Se trata de la primera participación de este país en un proyecto de contratación en origen con las empresas asociadas a Freshuelva, cuyos resultados permitirán evaluar su funcionamiento y las posibilidades de continuidad.

A estas actuaciones se sumará un nuevo proceso de selección en Mauritania, donde Freshuelva retomará la experiencia de contratación en origen desarrollada anteriormente con este país. En esta ocasión, está prevista la selección de otros 33 trabajadores y trabajadoras que se incorporarán a la próxima campaña de frutos rojos.

Con estos procesos, Freshuelva prosigue su labor de coordinación y gestión de la contratación en origen, una herramienta fundamental para complementar la disponibilidad de mano de obra nacional y comunitaria, atender las necesidades de las empresas productoras y contribuir a la planificación laboral de la campaña de frutos rojos de Huelva.