La Fundación Caja Rural del Sur impulsa en Huelva dos torneos a finales del mes de octubre

Presentación de los dos torneos de ajedrez impulsados por la Fundación Caja Rural del Sur en Huelva. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

HUELVA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Del 31 de octubre al 2 de noviembre se va a celebrar en Huelva una doble competición de ajedrez. Por un lado, el I Torneo Internacional de Ajedrez 'José Luis García Palacios'; y, por otro, el I Torneo Abierto de Ajedrez Fundación Caja Rural del Sur, válido para ELO FIDE Y FADA. Ambas competiciones han sido presentadas en el Centro Cultural con la asistencia de una representación del Club de Ajedrez Ciudad de Huelva, encabezada por Ángel Mariano y Alfonso Santos.

Según ha indicado la fundación en una nota de prensa, el director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce, ha explicado que la entidad ha querido colaborar en esta iniciativa que "nace con el propósito de acercar y promover un deporte que representa valores y competencias" con los que se sienten "profundamente identificados", como son "el esfuerzo, la estrategia, la capacidad de decisión, la concentración y el respeto".

"El ajedrez es mucho más que un juego. Es una disciplina que enseña a pensar, a anticiparse, a asumir las consecuencias de nuestras decisiones y, sobre todo, a entender que cada movimiento forma parte de un proyecto más amplio", ha manifestado.

Por ello, ha indicado que con estos torneos quieren "contribuir a la promoción del ajedrez y de sus valores, especialmente entre los más jóvenes, creando un espacio de encuentro, convivencia y competición en el que jugadores de diferentes edades y niveles puedan disfrutar de su pasión por este deporte".

Todo ello con el objetivo "de hacer crecer en los próximos años ambas competiciones, convirtiendo el Torneo de Ajedrez Fundación Caja Rural del Sur en una cita de referencia para los aficionados al ajedrez y en una expresión más del compromiso de la Fundación con la cultura, el deporte y el desarrollo de nuestra sociedad".