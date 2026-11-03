Fundación Río Tinto (Huelva) organizará la Asamblea de la Ruta Europea del Patrimonio Industrial

Asamblea de la European Route of Industrial Heritage. - FUNDACIÓN RÍO TINTO

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

Fundación Río Tinto ha sido designada para organizar la Asamblea General y la Conferencia Anual de la European Route of Industrial Heritage (ERIH) en 2027, uno de los principales encuentros internacionales dedicados a la conservación, gestión y proyección del patrimonio industrial europeo.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la decisión, adoptada en el marco de la Asamblea General celebrada en Atenas (Grecia), supone "un importante reconocimiento internacional" a la trayectoria de la institución y a "la singularidad del patrimonio histórico minero de Riotinto".

La cita tendrá lugar del 20 al 22 de octubre de 2027, coincidiendo con la celebración del cuadragésimo aniversario de Fundación Río Tinto (1987-2027), y convertirá a la Cuenca Minera en punto de encuentro de instituciones, investigadores y profesionales europeos vinculados al patrimonio industrial, la cultura, el turismo y el desarrollo territorial.

La European Route of Industrial Heritage constituye una de las principales redes europeas dedicadas a la recuperación, interpretación y difusión del patrimonio industrial. Reconocida desde 2019 como Itinerario Cultural del Consejo de Europa, cuenta con aproximadamente 350 miembros distribuidos en 27 países y articula un sistema patrimonial que supera los 2.400 enclaves industriales, entre ellos más de un centenar de Anchor Points, lugares de especial relevancia histórica y patrimonial que ofrecen experiencias de visita de elevada calidad.

La Ruta representa una parte esencial de la memoria colectiva europea, vinculada a los procesos de industrialización, la innovación tecnológica, las transformaciones sociales, los movimientos de población y la configuración de los paisajes y territorios que han contribuido a construir la Europa contemporánea.

Su actividad impulsa la cooperación internacional, el intercambio de conocimiento, la investigación, la conservación patrimonial y el desarrollo de nuevas oportunidades culturales y turísticas.

En este sentido, la Asamblea General y la Conferencia Anual de ERIH celebradas en Atenas han puesto de manifiesto la vitalidad y proyección de esta red cultural europea, así como el trabajo desarrollado por sus órganos de dirección y gestión para fortalecer la cooperación entre sus instituciones integrantes.

El encuentro, celebrado en el complejo patrimonial de Technopolis, ha desarrollado un programa de "especial interés" bajo el lema 'Patrimonio industrial y migraciones', abordando el papel de los movimientos de población en los procesos de industrialización y en la configuración de las comunidades, identidades y paisajes culturales europeos.

Las reflexiones compartidas han evidenciado la "necesidad" de comprender el patrimonio industrial no solo desde sus instalaciones y tecnologías, sino también desde su dimensión humana, social y cultural, incorporando nuevas perspectivas a su investigación, interpretación y relación con la sociedad.

RIOTINTO 2027: CUARENTA AÑOS DE PATRIMONIO

La elección de Riotinto adquiere una "trascendencia especial" al coincidir con las cuatro décadas de actividad de Fundación Río Tinto, durante las que la institución ha desarrollado un amplio trabajo de investigación, recuperación, conservación y puesta en valor del patrimonio histórico minero.

El Museo Minero, el Ferrocarril Turístico Minero, Peña de Hierro, el barrio británico de Bella Vista y el Archivo Histórico Rafael Benjumea conforman parte de un extraordinario sistema patrimonial integrado en un territorio de excepcional singularidad histórica, cultural y paisajística.

Riotinto constituye, además, un paisaje industrial vivo, donde el patrimonio de la minería histórica convive con la actividad minera contemporánea, la investigación científica y nuevas oportunidades de desarrollo territorial.

Esta circunstancia permitirá plantear, como posible eje temático de la Conferencia Anual de 2027, los desafíos de gestión de los grandes paisajes industriales y las nuevas relaciones de cooperación entre patrimonio e industria en funcionamiento, una propuesta que será desarrollada conjuntamente con ERIH.

La organización de ERIH 2027 representa una oportunidad de especial relevancia para la proyección internacional de la Cuenca Minera, la provincia de Huelva y Andalucía.

De este modo, Fundación Río Tinto prepara un programa de tres jornadas que combinará la Asamblea General, la Conferencia Anual y diferentes experiencias técnicas y patrimoniales vinculadas al ferrocarril histórico, la minería contemporánea y la singularidad científica del paisaje de Riotinto.

El encuentro contará con un dispositivo integral de organización y atención a los participantes, con Sevilla como principal puerta de entrada internacional. La Fundación trabajará para articular la colaboración de las administraciones públicas, instituciones académicas, empresas y entidades del territorio, con el objetivo de convertir la celebración en una oportunidad compartida de proyección cultural, científica, turística e institucional.

La designación de Riotinto para acoger ERIH 2027 supone para la entidad un reconocimiento a cuarenta años de compromiso con el patrimonio histórico minero y una oportunidad excepcional para proyectar internacionalmente una nueva etapa de cooperación entre patrimonio industrial, industria y sociedad.