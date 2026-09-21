Gaviño (PSOE) inicia su camino a la Alcaldía de la capital con el compromiso de hacer de Huelva "la protagonista"

El secretario general del PSOE de Huelva capital, Enrique Gaviño, en su primera comparecencia pública este lunes tras ser proclamado formalmente como candidato socialista a la Alcaldía de Huelva. - EUROPA PRESS

HUELVA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Huelva capital, Enrique Gaviño, ha protagonizado este lunes su primera comparecencia pública tras ser proclamado formalmente como candidato socialista a la Alcaldía de Huelva y ha fijado como meta prioritaria situar a la capital onubense como "protagonista" del debate político local y con un programa electoral que no se redactará "entre cuatro paredes", sino que será "el programa de Huelva", elaborado mediante un proceso participativo "a pie de calle".

Durante su intervención, Gaviño ha destacado que asume este reto con "orgullo, responsabilidad e ilusión", con el objetivo "prioritario" de lograr que "Huelva sea la única protagonista" y de "sacar a la capital de la parada técnica" en la que, a su juicio, la ha sumido el actual equipo de gobierno tras tres años y medio de gestión.

Gaviño ha arrancado su atención a los medios expresando su agradecimiento a la militancia que le ha otorgado "centenares de avales" en el proceso de primarias.

El candidato ha defendido el bagaje de gestión de los gobiernos socialistas en la capital como "una mochila de inmensa gestión positiva" y ha puesto en valor su arraigo local como principal aval personal: "Soy alguien profundamente de Huelva, nacido en la Isla Chica, que se ha criado, ha estudiado y ha formado su familia aquí. Es la ciudad donde me siento en mi lugar del mundo", ha dicho.

Enrique Gaviño ha expuesto los tres pilares sobre los que fundamenta su proyecto, que son "el orgullo" de ser de la ciudad, el compromiso de trabajar de "manera exclusiva" pensando en Huelva y la "convicción" de que la capital "puede estar muchísimo mejor de cómo se encuentra hoy en día".

Según ha afirmado, tras 14 meses al frente de la dirección local socialista visitando los distintos barrios, ha detectado un "sentimiento generalizado" de que la ciudad está "parada, no se limpia, no se cuida y no genera oportunidades".

"Huelva merece que los políticos que estamos en esta ciudad solo pensemos en ella y en lo mejor para ella", ha afirmado Gaviño, quien ha defendido que quienes asumen la responsabilidad de gestionar el Ayuntamiento deben levantarse "cada mañana" pensando "exclusivamente en cómo hacer avanzar la ciudad y mejorar la vida de sus vecinos".

Gaviño ha dirigido un mensaje directamente a la ciudadanía de Huelva: "Contad conmigo". El candidato socialista ha asegurado que la nueva responsabilidad que asume no modificará su forma de relacionarse con la capital y que pretende mantener un proyecto abierto "a todos y a todas". "Hoy me toca a mí poner la cara, pero tengo una idea muy clara: juntos podemos hacer una gran ciudad y juntos podemos hacer que Huelva sea protagonista", ha concluido.

En este sentido, ha subrayado que el trabajo en la calle "no comenzó con el proceso de primarias", sino hace "más de un año", cuando asumió la Secretaría General del PSOE de Huelva capital junto a la nueva dirección de la agrupación. Desde entonces, según ha explicado, los socialistas han recorrido los barrios y han constatado "una preocupación compartida por el estado de la ciudad".

Asimismo, ha avanzado que la lista electoral completa se dará a conocer en los plazos legales establecidos, entre los meses de febrero y marzo, asegurando que será una candidatura que "va a gustar y a sorprender". Respecto al equipo que le acompañará, el aspirante socialista ha detallado que buscará perfiles "capaces de gestionar con excelencia", profundamente conocedores de los barrios, con criterio, capacidad de escucha y entregados a trabajar sin descanso".

UN PROGRAMA "DE BARRIO"

En cuanto al programa electoral, Gaviño ha remarcado que no se redactará "entre cuatro paredes", sino que será "el programa de Huelva", elaborado mediante un proceso participativo a pie de calle. "No vamos a intentar convencer a los ciudadanos con ideas de ciencia ficción firmadas por Stanley Kubrick, sino que vamos a ir a la realidad para que los servicios básicos funcionen a la perfección", ha aseverado.

En este sentido, ha señalado que el malestar vecinal atañe al "deterioro" de los servicios municipales y se ha referido concretamente a la limpieza pública y el cuidado de los barrios.

Gaviño ha desligado de esta situación a los empleados municipales y a las plantillas de las contratas, a quienes ha trasladado su apoyo, y ha responsabilizado directamente a la gestión política.

Al respecto, ha criticado que el contrato del servicio de limpieza "lleve caducado desde noviembre de 2023" y "no se ha sacado". "No vale que se saque ahora una licitación a pocos meses de las elecciones para hacer ver que estás preocupado; nos han tenido tres años abandonados", ha manifestado.

Por último, al ser preguntado sobre la influencia del contexto político nacional o una eventual coincidencia de los comicios locales con los generales, el candidato socialista ha evitado especular sobre las facultades del presidente del Gobierno para convocar elecciones. No obstante, ha insistido en que su propuesta busca blindar a la capital de los debates de política estatal.

"Precisamente por eso, el leitmotiv de esta candidatura es que Huelva sea la única protagonista. Quienes tenemos la responsabilidad municipal debemos levantarnos y acostarnos pensando solo en Huelva y no en estrategias mandatadas desde Madrid".

PLANO ORGANIZATIVO

En el plano organizativo, el líder del PSOE local ha despejado las dudas sobre su posible entrada en la corporación municipal antes de la cita electoral. Gaviño ha confirmado que no se incorporará al grupo socialista en el Ayuntamiento ni asumirá la portavocía, descartando así ejecutar la vía que se planteó meses atrás.

Según ha explicado, "tras valorar todos los aspectos", la dirección ha considerado que "no hay por qué perturbar ni alterar el funcionamiento" actual, al existir una "comunión perfecta" entre la ejecutiva municipal y los concejales. Por tanto, no habrá cambios en la portavocía ni en la dinámica del grupo antes de las elecciones.