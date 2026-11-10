El Gobierno amplía a 1.000 millones el presupuesto de Doñana al unificar ambos marcos y consolida el 72% de actuaciones

Archivo - Laguna de Los Mimbrales. - OFICINA TÉCNICA DE DOÑANA - Archivo

HUELVA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha ampliado a 1.000 millones de euros, un 46% más, el "compromiso" con Doñana al unificar los Marcos de Actuación --socieconómico y ambiental"-- para "ofrecer un mejor seguimiento del estado de las actuaciones", toda vez que ha consolidado el 72% de las acciones incluidas en el documento.

Son algunos de los datos extraídos del Informe de Avances del Marco de Actuaciones para Doñana, que recoge el estado de desarrollo de las medidas hasta octubre de 2026. El documento ha sido elaborado por la Oficina Técnica de Doñana, coordinada por el Comisionado del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, a partir de la información recabada de los distintos organismos y de los doce ministerios que participan en el desarrollo y ejecución de las actuaciones.

El Marco de Actuaciones para Doñana (MAD) es el instrumento de planificación estratégica del Ministerio para abordar de manera integral los retos ambientales y socioeconómicos del espacio natural y su entorno". En 2026, ambos marcos --socieconómico y ambiental-- se han integrado en un único MAD para "ofrecer un mejor seguimiento del estado de las actuaciones y de las sinergias entre ellas".

En consecuencia, según indica el documento, el "esfuerzo presupuestario" se ha elevado hasta los 1.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 46% con respecto a los 706 millones comprometidos inicialmente a través de los dos marcos de actuaciones.

Asimismo, el documento destaca que, en apenas tres años de desarrollo completo, el marco ha alcanzado un grado de avance "muy significativo", puesto que de las 99 acciones que recoge el MAD, en 15 líneas de trabajo, que alcanza a 14 municipios, 71 (el 72 %) están "consolidadas", de las que 63 están "plenamente consolidadas, es decir, han superado la fase administrativamente más compleja".

Al respecto, según explica el informe, Consolidación no equivale a gasto ejecutado, Esta es una de las principales novedades del informe, ya que se ha incorporado de un sistema de consolidación de las medidas visual que "permite conocer de forma sencilla el grado de desarrollo de cada proyecto", atendiendo a la fase del procedimiento en la que se encuentra: en estudio, iniciada, comprometida, consolidada y plenamente consolidada. Estas dos últimas categorías permiten identificar las actuaciones que han superado las etapas administrativas más complejas y cuentan con un mayor grado de madurez.

Estas acciones van desde la restauración de meandros del Guadalquivir hasta el apoyo a una agricultura que "innova para producir con menos agua" o la mejora de la atención social a la población migrante que trabaja en sus campos; así como el cierre y control de pozos ilegales mediante teledetección, hasta la depuración de los vertidos que llegan a la marisma o a la descarbonización de los ayuntamientos, que reducen sus facturas. Aunque la parte más significativa del marco es liderada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, son un total de doce los ministerios que se han comprometido con él.

En total, once obras y proyectos ambientales ya están finalizados, entre ellos, el Ramal Sur del abastecimiento de El Condado, la restauración de Los Mimbrales y de los meandros del Brazo del Este, el proyecto LIFE de la cerceta pardilla, la restauración del enebro costero y de las estepas salinas, la mejora del centro de cría del lince ibérico de El Acebuche, los cortafuegos de Marismillas, "que resultaron clave para contener el incendio de mayo"; el aporte de arena en Matalascañas y la depuradora de Isla Mayor.

AGUA Y REGADÍO ILEGAL

Por otro lado, el agua constituye la "columna vertebral" del Marco de Actuación, ya que seis de cada diez euros --613,72 millones de euros, el 61,4%-- se destinan a la cantidad y la calidad del agua: gestión del dominio público, restauración fluvial y mejora del ciclo urbano.

Por otro lado, desde el inicio del Marco de Actuaciones se han cerrado 847 pozos ilegales y otros 225 están en trámite de cierre. Este conjunto de medidas ha permitido "reducir de forma significativa" la superficie agrícola regable fuera de ordenación destinada al cultivo bajo plástico que ha pasado de 1.142 hectáreas en 2017 a 303 en 2026. Además, la superficie total bajo plástico ha pasado de 5.936 hectáreas en otoño de 2017 a 4.342 en la primavera de 2026, un 27 % menos.

También se ha "avanzado" en la sustitución de las extracciones de aguas subterráneas por recursos superficiales. Ya se encuentran operativos 7,36 hectómetros cúbicos anuales procedentes del trasvase, destinados al abastecimiento urbano de El Condado y al riego de 815 hectáreas de la Comunidad de Regantes de El Fresno. Esta cantidad representa el 37 % de los 19,99 hectómetros cúbicos previstos en el conjunto de la transferencia.

Por otro lado, el Marco destina 280,26 millones de euros al saneamiento y depuración en diez localidades, entre las que destacan las de Isla Mayor -- ya concluida--, Gerena (98%), Guillena --en redacción--, Burguillos -- adjudicada la depuradora y el colector al 82 %--, Escacena del Campo --adjudicada-- y Matalascañas --incorporará antes de que acabe 2026 un tratamiento secundario en su depuradora actual, a la espera de una nueva con biorreactor de membrana". Una vez estén en funcionamiento todas las soluciones, se tratarán cerca de 14 millones de litros de agua residual al día.

AYUDAS A MUNICIPIOS Y A LA INNOVACIÓN

Por otro lado, los 70 millones de euros destinados a los 14 ayuntamientos del entorno ya han sido transferidos en su totalidad para financiar 70 proyectos municipales, entre los que destacan 34 actuaciones relacionadas con el ciclo del agua y 29 de eficiencia energética. Estas inversiones "permiten mejorar infraestructuras y servicios públicos, avanzar en la descarbonización y modernizar la gestión municipal".

Por otro lado, el Marco apoya 14 proyectos de innovación, con 15,06 millones de euros, en los que 28 entidades --agricultores, cooperativas, universidades, centros de investigación, organizaciones ambientales y empresas-- ensayan cómo producir con menos agua, regenerar los suelos y diversificar la economía del territorio.

"ECOSISTEMA VULNERABLE"

Asimismo, el informe incide en que Doñana "sigue siendo un ecosistema vulnerable", por ello, "consolidar las actuaciones no basta y hay que sostener el rumbo". 2026 ha sido un año lluvioso, pero "también de temperaturas más altas y de un verano muy prolongado". "El cambio climático somete a los ecosistemas a una presión creciente y la recuperación exige que el esfuerzo del Gobierno de España y de todos los actores implicados no se detenga ni retroceda", subraya el informe.

LOS MARCOS DE ACTUACIÓN

El primer paso se dio el 30 de noviembre de 2022 con un marco de actuaciones dotado con 356 millones de euros y "un objetivo inequívocamente ambiental, devolver al humedal el agua y la funcionalidad ecológica que había perdido".

En 2023 se le sumó un marco socioeconómico de 350 millones de euros, con "una convicción de fondo: no hay restauración duradera sin un territorio que la sostenga. En 2026, ambos se han integrado en un único MAD para ofrecer un mejor seguimiento del estado de las actuaciones y de las sinergias entre ellas.