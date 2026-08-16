Reabren las carreteras cerradas por el incendio de Niebla (Huelva) y la UME comienza su repliegue

El delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano en una atención a los medios de comunicación en el PMA del incendio de Niebla.- Francisco J. Olmo - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha anunciado este domingo desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) la reapertura de todas las carreteras afectadas por el incendio de Niebla (Huelva), cuyo cierre o limitación de uso se había decretado, así como se ha autorizado el regreso ordenado de los vecinos desalojados en las provincias de Huelva y Sevilla, tras acordarse el paso a nivel 1 del Plan Operativo de Emergencias.

Según ha explicado Toscano a los medios tras la reunión del comité operativo, la Dirección de Emergencias ha propuesto la desescalada a nivel 1 al quedar el fuego estabilizado. Esta medida permite "el repliegue progresivo" de parte de los medios estatales desplegados, de modo que la Unidad Militar de Emergencias (UME) regresa a su base en Morón de la Frontera, las brigadas forestales inician el retorno y "de forma gradual" lo hacen también algunos de los medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

A pesar de este repliegue, el delegado en funciones ha precisado que el Gobierno mantendrá desplegados recursos "clave", como los efectivos de la Guardia Civil. Estos agentes continúan colaborando "activamente" en las labores de realojo y garantizando la seguridad para que el regreso a las viviendas se efectúe "de manera ordenada y con plenas garantías".

"El Gobierno de España ha demostrado durante toda esta emergencia su firme compromiso con los vecinos y vecinas y también con la dirección de la emergencia", ha destacado Francisco Toscano.

Toscano ha subrayado el "firme compromiso" del Ejecutivo y ha recordado que tras la estabilización restan dos fases fundamentales: la extinción definitiva --en la que se colaborará con los ayuntamientos para evaluar los daños-- y la posterior recuperación de las comarcas afectadas en Huelva y Sevilla. En este sentido, ha abogado por hacer "una reflexión" sobre la reforestación que "atienda a la realidad del cambio climático" para "prevenir futuros desastres medioambientales".

Finalmente, el representante del Gobierno ha expresado su agradecimiento a todos los operativos del dispositivo de emergencia y a las administraciones participantes, haciendo una mención especial a los alcaldes y alcaldesas por su papel como "correa de transmisión" con los vecinos afectados durante la gestión del incendio. Del mismo modo, ha reiterado "el compromiso del Gobierno de España en lo que queda todavía y en lo que vendrá en el futuro".