Gobierno destaca su "interés" por el Puente Internacional sobre el Guadiana (Huelva) con financiación para los accesos

HUELVA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha destacado el "interés mostrado" por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible respecto al desarrollo del Puente Internacional sobre el río Guadiana entre Sanlúcar de Guadiana (Huelva) y el municipio portugués de Alcoutim algo que, afirma, "es demostrable" en que ya los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2023 "incluyó una partida de un millón de euros destinada a la Diputación de Huelva para financiar los proyectos de accesos al puente".

Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta escrita del PP al Congreso de los Diputados, en la que los populares cuestionaban al Gobierno sobre los "motivos por los que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no ha convocado la Comisión Técnica comprometida para avanzar en el desarrollo del puente internacional, mientras que la Diputación Provincial de Huelva, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana han cumplido sus compromisos y el Gobierno portugués continúa impulsando el proyecto desde su ámbito competencial".

Al respecto, el Gobierno ha señalado que "el pasado 7 de octubre de 2025 se celebró la primera reunión de la Comisión Técnica Mixta Hispano-Portuguesa relativa al Puente Internacional sobre el río Guadiana", entre las localidades de Sanlúcar de Guadiana (España) y Alcoutim (Portugal), para la construcción del citado puente, celebrado en Faro el 23 de octubre de 2024".

Asimismo, apunta que, además, el 20 de octubre de 2025 "tuvo lugar una reunión técnica mixta" entre representantes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Huelva, "con el objetivo de avanzar en la definición y alcance de las actuaciones necesarias para la conexión del nuevo puente con la red de carreteras de titularidad estatal y provincial en territorio español".

Sin embargo, lamenta el Gobierno que aunque su "interés" es "demostrable" por la partida incluida en los PGE "destinada a la Diputación de Huelva" para financiar los proyectos de accesos al puente, "no puede decirse lo mismo de la propia Diputación y de la Junta de Andalucía, que todavía no han consignado en sus presupuestos ninguna partida para que los andaluces puedan tener una nueva conexión con Portugal".

Asimismo, la respuesta incluye una publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con fecha de 28 de junio de 2025 sobre el acuerdo entre España y Portugal para llevar a cabo esta infraestructura, en la que se indica que "corresponde a la parte portuguesa elaborar el proyecto del puente, así como la adjudicación, ejecución y dirección de las obras, en coordinación con la Parte española", así como también le corresponde al país luso "sufragar los gastos relativos a la elaboración del proyecto, así como los que conlleve la ejecución de las obras de construcción del puente".