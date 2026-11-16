El Gobierno impulsa 79 proyectos de inserción sociolaboral y acompañamiento en los municipios de Doñana

Archivo - Reunión de la Secretaría General de Inclusión con los equipos de Servicios Sociales de los municipios del entorno de Doñana, en una imagen de archivo. - MINISTERIO DE INCLUSIÓN - Archivo

HUELVA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 14 municipios del área de influencia de Doñana han puesto en marcha 79 proyectos de inclusión sociolaboral y han incorporado a 53 profesionales gracias a las actuaciones impulsadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la línea 7 del Marco de Actuaciones para Doñana, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El objetivo es mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.

Así lo refleja el último informe de avances del marco, que sintetiza la evolución de las medidas promovidas por los doce ministerios implicados hasta octubre de 2026. Además, unifica los ámbitos socioeconómico y ambiental para mejorar la coordinación y el seguimiento. En este contexto, las medidas del Ministerio de Inclusión, hasta ahora en la línea 13, se incorporan a la línea 7, según ha indicado en una nota.

La contribución de Inclusión se canaliza a través de subvenciones directas a los ayuntamientos por un importe total de 11,5 millones de euros en 2025 y 2026. Las ayudas de 2025 para sensibilización, normalización documental e inclusión sociolaboral se encuentran en fase de ejecución y "plenamente consolidadas". Las del ejercicio 2026 están al 65%.

Para impulsar los 79 proyectos ya en marcha, los ayuntamientos han incorporado a 53 técnicos y está prevista la incorporación de otros 31 profesionales a finales de 2026, hasta sumar más de 80 nuevas contrataciones. Entre ellos figuran trabajadores sociales, orientadores laborales, psicólogos, mediadores interculturales, personal jurídico, personal administrativo y otros perfiles especializados.

Su labor permite consolidar una red de atención de proximidad que combina intervención social, asesoramiento, acompañamiento y apoyo al empleo. Además, hay otros 96 proyectos previstos para las próximas fases de ejecución, lo que permitirá alcanzar un total de 175 actuaciones en los catorce municipios del área de influencia de Doñana.

TRES LÍNEAS

Las medidas se articulan a través de tres líneas complementarias. La línea 7.1 desarrolla acciones de sensibilización y prevención frente al racismo, la xenofobia, los delitos de odio, la trata, la explotación y la violencia de género. La línea 7.2 facilita normalización documental mediante servicios de información, orientación y acompañamiento en materia de extranjería.

Por su parte, la línea 7.3 impulsa dispositivos de triaje social y proyectos piloto de inclusión sociolaboral, además de actividades de orientación laboral y apoyo a la empleabilidad, mediación intercultural, conciliación, talleres para prevenir el absentismo escolar, acompañamiento a familias en situación de exclusión y apoyo psicosocial.

Uno de los elementos más innovadores de estas actuaciones es la implantación del triaje social, una de las evidencias obtenidas en el Laboratorio de Políticas de Inclusión y adaptada al ámbito de Doñana para mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

Este sistema permite a un equipo interdisciplinar valorar la situación de riesgo de cada persona y realizar un diagnóstico de su nivel de vulnerabilidad. A partir de esa valoración inicial, los servicios municipales impulsan itinerarios personalizados de inclusión, basados en una evaluación integral de los recursos materiales, la situación de salud --incluida la salud mental--, los factores psicosociales y las competencias lingüísticas y laborales.

Este modelo ya está facilitando una intervención "más ágil y coordinada" desde los servicios sociales. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) lo evalúa para identificar buenas prácticas, detectar áreas de mejora y facilitar la transferencia a otros territorios con desafíos sociales similares. Por su parte, la Secretaría General de Inclusión realiza el seguimiento y evaluación de los proyectos para generar nuevas evidencias científicas que contribuyan al diseño de políticas públicas más eficaces.

OFICINAS INTEGRALES

Los programas desplegados hasta la fecha muestran la diversidad de actuaciones impulsadas sobre el terreno. En el ámbito de la convivencia destacan iniciativas como el Espacio Intercultural para Jóvenes, la Escuela de verano para menores o EducoDoñana, y programas comunitarios como Sembrando Respeto y Bonares, crisol de culturas, orientados a promover la igualdad de trato y la cohesión social.

Paralelamente, varios municipios han reforzado los servicios de información y acompañamiento mediante dispositivos itinerantes y oficinas de atención integral a personas en situación de vulnerabilidad.

La mejora de la empleabilidad es otro de los ejes prioritarios de intervención. Se han puesto en marcha cursos de inserción laboral y capacitación profesional adaptados a las necesidades del territorio. Destacan los programas formativos específicos para sectores con demanda de mano de obra y la formación para las pruebas libres de la ESO.

La segunda convocatoria, de 2026, permitirá completar el despliegue previsto hasta alcanzar un total de 175 proyectos en los municipios del área de influencia de Doñana --Almonte, Aznalcázar, Bollullos del Condado, Bonares, Hinojos, Isla Mayor, La Puebla del Río, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, Rociana del Condado, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa--.