El Gobierno recaba datos sobre el crimen de Isla Cristina (Huelva) como presunto caso de violencia de género

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

HUELVA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto caso de violencia de género tras hallarse este viernes, 28 de agosto, el cuerpo sin vida de una mujer con signos de violencia en la localidad de Isla Cristina (Huelva), que, de confirmarse, elevaría a once las mujeres asesinadas en Andalucía en lo que llevamos de año por violencia machista, a 37 en toda España y a 1.378 desde 2003.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, consultado por Europa Press. Según datos del departamento que dirige la ministra Ana Redondo, se trataría del undécimo caso de violencia de género este 2026 en Andalucía y se convertiría en la comunidad con más crímenes machistas este año.

Bajo este contexto, la Guardia Civil ha detenido a un hombre tras el hallazgo del cadáver de su pareja que presentaba con signos de violencia por arma blanca. Así lo ha indicado el Instituto Armado en un comunicado, en el que ha señalado que el cuerpo fue encontrado en la mañana de este viernes sobre las 09,00 horas.

Asimismo, la Benemérita ha señalado que, aunque de momento se están investigando los hechos, el varón ha sido detenido, su pareja, por su presunta relación con los hechos. No obstante, ha indicado la Guardia Civil que permanecen abiertas "todas las hipótesis", sin descartar que pudiera tratarse de un posible caso de violencia de género.