La Guardia Civil moviliza más de 300 agentes para garantizar la seguridad por el incendio de Niebla (Huelva)

La Guardia Civil corta la carretera de acceso a El Madroño por el incendio forestal de Niebla (Huelva). - Francisco J. Olmo - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo de más de 300 agentes con motivo del incendio declarado el pasado 6 de agosto en el término municipal de Niebla con el objetivo de garantizar la seguridad de la población, facilitar las labores de extinción y mantener la seguridad en las zonas afectadas, como esclarecer las circunstancias en las que se originó el fuego.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, desde el inicio de la emergencia se han movilizado 312 agentes, pertenecientes a distintas Unidades de Seguridad Ciudadana, Seprona, Subsector de Tráfico, Central COS, y Puesto de Mando Avanzado, destinados a labores de vigilancia, seguridad, regulación del tráfico, apoyo y acompañamiento en las evacuaciones, así como la vigilancia de las zonas desalojadas para evitar el acceso de personas no autorizadas.

Así, ha recordado que, de manera preventiva, y ante la evolución del incendio, se ha procedido a la evacuación de 672 personas de las zonas con mayor riesgo, en coordinación con el resto de servicios de emergencia.

Paralelamente al dispositivo de seguridad y gestión de la emergencia, especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil desarrollan las actuaciones encaminadas a determinar el origen y las causas del incendio y recopilar cuantos indicios e informaciones puedan resultar relevantes para el esclarecimiento del hecho y depurar las responsabilidades que pudieran derivarse.

Asimismo, la colaboración entre todos los organismos intervinientes, facilita el trabajo para garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidencia que pueda producirse, a través del Puesto de Mando Avanzado.

El dispositivo permanece activo, adaptándose a la evolución del incendio y a las necesidades de seguridad de la población, debido a la evolución imprevisible que están teniendo las llamas.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia, evitar desplazamientos innecesarios hacia las zonas afectadas y no acceder a caminos o áreas que hayan sido restringidos por motivos de seguridad.

Asimismo, recuerda la relevancia de la colaboración ciudadana y cualquier información que pueda resultar de interés para la investigación debe ser puesta en conocimiento de la Guardia Civil.