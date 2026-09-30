El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva dice que Urgencias tiene "el 100%" de personal y "cumple" con la formación

Archivo - Fachada del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva ha asegurado este miércoles que el servicio de Urgencias tiene "todo su personal médico completo, al cien por cien, incluidas las incidencias", así como que "se han asegurado sus contratos y se han reforzado algunos turnos de guardia", además de que se cumple "rigurosamente" con los programas de formación de los residentes.

Así lo ha indicado el centro hospitalario en un comunicado, después de que los facultativos de Urgencias hayan emitido una nota este miércoles criticando que "a partir de este jueves, 1 de octubre", la organización prevista en el centro asistencial "no contará con el número suficiente de médicos" para atender de forma simultánea la asistencia urgente y "garantizar la supervisión directa que requieren los médicos residentes de primer año (R1)".

Desde el hospital han manifestado que "la Dirección y los profesionales llevan meses trabajando juntos" para ofrecer "una atención segura y de calidad" a los pacientes, "mejorar la organización y garantizar que los médicos residentes reciban una buena formación".

"Todas las nuevas medidas y circuitos de atención se han diseñado y acordado directamente con el servicio de urgencias antes de ponerlas en marcha", ha afirmado la Dirección Gerencia en el comunicado.

Además, señala que el hospital colabora "estrechamente" con los responsables docentes para "cumplir rigurosamente" con los programas de formación de los residentes, "impulsando sus rotaciones y asegurando siempre que cuenten con la supervisión médica necesaria mientras aprenden".

Los médicos de Urgencias han lamentado que durante los turnos de guardia "coincidirán en el área de Consultas de Polivalente cuatro médicos R1 y un R2".

En este sentido, han lamentado la "imposibilidad física" de responder a todas las "exigencias" de manera simultánea con la plantilla actual, señalando que "un mismo médico no puede estar físicamente en varios lugares a la vez" y que la dotación prevista resulta "insuficiente" para asumir todas estas tareas "con las garantías exigibles".