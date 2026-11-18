HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo, a través del Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Huelva, ha participado este miércoles en un ejercicio de respuesta ante un tsunami en la costa onubense con el objetivo de poner a prueba la capacidad de coordinación y actuación ante una emergencia de gran impacto en el litoral.

Según ha informado el organismo público a través de un mensaje en su perfil oficial de la red social 'X', consultado por Europa Press, el simulacro se ha activado tras recibir un aviso ficticio del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en el que se alertaba de un terremoto capaz de generar maremotos con olas destructivas, estimando un margen de 40 minutos antes de la llegada de la primera ola a la provincia.

Dentro del escenario planteado para esta práctica, se ha emitido una alerta simulada por fuerte maremoto en las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Galicia y en la ciudad autónoma de Ceuta, así como un aviso por maremoto moderado en Canarias y País Vasco.

Asimismo, el protocolo del ejercicio contempla la previsión de oscilaciones anómalas del nivel del mar y corrientes peligrosas en las zonas costeras del golfo de Cádiz y el litoral atlántico andaluz.

Ante esta situación simulada, se ha recomendado a toda la navegación evitar los puertos y las zonas costeras afectadas, además de mantenerse a la escucha del canal 16 de VHF.

Desde Salvamento Marítimo han subrayado que, aunque se trata de un ejercicio, este tipo de maniobras permiten evaluar la capacidad de reacción y reforzar tanto la seguridad marítima como la protección de las personas, las infraestructuras y el tráfico marítimo en la zona.