Huelva capital incorpora al callejero del Ensanche Sur el nombre de José María Segovia Azcárate

Acto de rotulación de la calle José María Segovia Azcárate en Huelva.
Acto de rotulación de la calle José María Segovia Azcárate en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 2 octubre 2026 15:55
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HUELVA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Huelva ha incorporado este viernes a su callejero el nombre de José María Segovia Azcárate, en un acto celebrado en el Ensanche Sur que ha reunido a representantes de la corporación municipal, familiares y amigos del homenajeado y representantes de distintas instituciones y entidades vinculadas a su trayectoria.

En una nota, el Ayuntamiento ha subrayado que la rotulación hace efectivo el reconocimiento concedido a Segovia Azcárate en el marco del Día de Huelva 2024, en reconocimiento a "toda una vida" dedicada a la cultura, la historia y la divulgación de Huelva.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado la figura de José María Segovia como "una de las personas que mejor representan y han contado la historia de la capital y de la provincia" y ha subrayado su trayectoria como escritor, periodista y divulgador y sus décadas de compromiso con la Real Sociedad Colombina Onubense.

"Toda una vida dedicada a Huelva, a la cultura, a las tradiciones, a la historia y especialmente comprometido con reivindicar el papel de Huelva en la historia del Descubrimiento y el valor de los Lugares Colombinos", ha señalado.

Miranda ha puesto también el acento en el significado de incorporar el nombre de Segovia Azcárate a un espacio como el Ensanche Sur, "donde va a estar la nueva Huelva, que se va a unir a la Huelva de siempre".

En este sentido, ha señalado que se trata de "una Huelva que crece hacia la ría, recupera su relación con el agua y mira hacia el mar" y que representa a la Huelva del futuro, mientras reconoce a una persona que ha dedicado su vida "a conservar y contar nuestro pasado" porque, ha apuntado, "las ciudades también se construyen así: mirando hacia adelante sin olvidar de dónde venimos".

De esta forma, la alcaldesa ha trasladado su agradecimiento a José María Segovia por "décadas de trabajo y de dedicación desinteresada", así como por haber llevado el nombre de Huelva "más allá de sus fronteras". "Su conocimiento y su legado quedan vinculados para siempre a nuestra ciudad. Su nombre deja de estar únicamente en los libros y en la memoria para formar parte de las calles de Huelva", ha señalado.

Por su parte, José María Segovia Azcárate ha recibido la rotulación con "la emoción más sincera" y ha agradecido a la alcaldesa y al Ayuntamiento de Huelva el reconocimiento, que ha definido como "un honor" que "no se puede comprender" y que "cala dentro del alma".

El homenajeado ha querido compartir este momento con su familia, recordando a su mujer, Lupe, a sus hijos, nietos y sobrinos, así como a sus hermanos y a sus padres. De manera especial, ha recordado a su padre, que le enseñó "a querer y a conocer Huelva", y a hacerle sentir "auténticamente un choquero".

Segovia Azcárate ha vinculado también el nuevo espacio a su propia relación con Huelva y con la ría y ha expresado su deseo de que la calle que lleva su nombre quede para siempre acompañada "por la brisa de la ría, con la sal, con la luz del amanecer" y con sus atardeceres. Desde esa vinculación emocional con su tierra, ha reivindicado que Huelva conserve "siempre su identidad y su protagonismo" en la historia.

"COMPROMISO CON HUELVA"

José María Segovia Azcárate, (Huelva en 1931) ha mantenido durante más de seis décadas una estrecha vinculación con la Real Sociedad Colombina Onubense, primero como secretario general y posteriormente como presidente durante 37 años.

Autor de medio centenar de libros, su obra está estrechamente relacionada con la historia de Huelva y el Descubrimiento, con una especial dedicación a la divulgación y defensa de los Lugares Colombinos. A su trayectoria literaria se suma una dilatada carrera periodística, durante la que fue director del diario Odiel y participó en la fundación de Radio Juventud en Huelva y Cádiz y de Radio Popular en Huelva, además de colaborar con numerosos medios de comunicación.

Su compromiso con la cultura y la historia de Huelva ha sido reconocido con numerosas distinciones, entre ellas el nombramiento como Hijo Predilecto de Huelva en 2020, la Medalla de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras en 2023, la Medalla de la Provincia de Huelva y su nombramiento como Embajador de La Rábida en 2024.

El acto ha contado con la presencia del obispo de Huelva, Santiago Gómez; el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, acompañada de miembros de su Corporación; representantes de la Real Sociedad Colombina Onubense; el exalcalde de Huelva, Pedro Rodríguez; el senador Carmelo Romero; representantes institucionales, entre ellos el comandante naval y el delegado de Defensa; representantes de la Junta de Andalucía, así como familiares y amigos del homenajeado.

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