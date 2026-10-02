Huelva capital incorpora al callejero del Ensanche Sur el nombre de José María Segovia Azcárate

Acto de rotulación de la calle José María Segovia Azcárate en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Huelva ha incorporado este viernes a su callejero el nombre de José María Segovia Azcárate, en un acto celebrado en el Ensanche Sur que ha reunido a representantes de la corporación municipal, familiares y amigos del homenajeado y representantes de distintas instituciones y entidades vinculadas a su trayectoria.

En una nota, el Ayuntamiento ha subrayado que la rotulación hace efectivo el reconocimiento concedido a Segovia Azcárate en el marco del Día de Huelva 2024, en reconocimiento a "toda una vida" dedicada a la cultura, la historia y la divulgación de Huelva.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado la figura de José María Segovia como "una de las personas que mejor representan y han contado la historia de la capital y de la provincia" y ha subrayado su trayectoria como escritor, periodista y divulgador y sus décadas de compromiso con la Real Sociedad Colombina Onubense.

"Toda una vida dedicada a Huelva, a la cultura, a las tradiciones, a la historia y especialmente comprometido con reivindicar el papel de Huelva en la historia del Descubrimiento y el valor de los Lugares Colombinos", ha señalado.

Miranda ha puesto también el acento en el significado de incorporar el nombre de Segovia Azcárate a un espacio como el Ensanche Sur, "donde va a estar la nueva Huelva, que se va a unir a la Huelva de siempre".

En este sentido, ha señalado que se trata de "una Huelva que crece hacia la ría, recupera su relación con el agua y mira hacia el mar" y que representa a la Huelva del futuro, mientras reconoce a una persona que ha dedicado su vida "a conservar y contar nuestro pasado" porque, ha apuntado, "las ciudades también se construyen así: mirando hacia adelante sin olvidar de dónde venimos".

De esta forma, la alcaldesa ha trasladado su agradecimiento a José María Segovia por "décadas de trabajo y de dedicación desinteresada", así como por haber llevado el nombre de Huelva "más allá de sus fronteras". "Su conocimiento y su legado quedan vinculados para siempre a nuestra ciudad. Su nombre deja de estar únicamente en los libros y en la memoria para formar parte de las calles de Huelva", ha señalado.

Por su parte, José María Segovia Azcárate ha recibido la rotulación con "la emoción más sincera" y ha agradecido a la alcaldesa y al Ayuntamiento de Huelva el reconocimiento, que ha definido como "un honor" que "no se puede comprender" y que "cala dentro del alma".

El homenajeado ha querido compartir este momento con su familia, recordando a su mujer, Lupe, a sus hijos, nietos y sobrinos, así como a sus hermanos y a sus padres. De manera especial, ha recordado a su padre, que le enseñó "a querer y a conocer Huelva", y a hacerle sentir "auténticamente un choquero".

Segovia Azcárate ha vinculado también el nuevo espacio a su propia relación con Huelva y con la ría y ha expresado su deseo de que la calle que lleva su nombre quede para siempre acompañada "por la brisa de la ría, con la sal, con la luz del amanecer" y con sus atardeceres. Desde esa vinculación emocional con su tierra, ha reivindicado que Huelva conserve "siempre su identidad y su protagonismo" en la historia.

"COMPROMISO CON HUELVA"

José María Segovia Azcárate, (Huelva en 1931) ha mantenido durante más de seis décadas una estrecha vinculación con la Real Sociedad Colombina Onubense, primero como secretario general y posteriormente como presidente durante 37 años.

Autor de medio centenar de libros, su obra está estrechamente relacionada con la historia de Huelva y el Descubrimiento, con una especial dedicación a la divulgación y defensa de los Lugares Colombinos. A su trayectoria literaria se suma una dilatada carrera periodística, durante la que fue director del diario Odiel y participó en la fundación de Radio Juventud en Huelva y Cádiz y de Radio Popular en Huelva, además de colaborar con numerosos medios de comunicación.

Su compromiso con la cultura y la historia de Huelva ha sido reconocido con numerosas distinciones, entre ellas el nombramiento como Hijo Predilecto de Huelva en 2020, la Medalla de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras en 2023, la Medalla de la Provincia de Huelva y su nombramiento como Embajador de La Rábida en 2024.

El acto ha contado con la presencia del obispo de Huelva, Santiago Gómez; el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, acompañada de miembros de su Corporación; representantes de la Real Sociedad Colombina Onubense; el exalcalde de Huelva, Pedro Rodríguez; el senador Carmelo Romero; representantes institucionales, entre ellos el comandante naval y el delegado de Defensa; representantes de la Junta de Andalucía, así como familiares y amigos del homenajeado.