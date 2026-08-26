Huelva capital se suma a la concentración convocada por la FEMP en apoyo a Ceuta el 2 de septiembre

Cartel de la concentración. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Desde el Ayuntamiento de Huelva han anunciado este miércoles que se suman a la concentración convocada con motivo del Día de Ceuta, promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), como muestra de "apoyo, unión y cercanía" con "todos los ceutíes".

Así lo ha indicado el Consistorio en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en las que indican que será el miércoles, 2 de septiembre, a las 20,00 horas, en la puerta del Ayuntamiento.

Asimismo, el Ayuntamiento ha mostrado su "respaldo y solidaridad" con Ceuta, así como ha animado a la ciudadanía onubense a que se sume a este acto, toda vez que ha subrayado que la capital "se une" a esta ciudad.

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, hizo este martes un llamamiento a los municipios españoles a celebrar concentraciones de apoyo para secundar la movilización ciudadana convocada para el próximo 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta.

Lo hizo en el marco de una visita que realizó este martes a Ceuta para trasladar su "solidaridad y apoyo" al pueblo ceutí ante la situación de crisis migratoria que viene atravesando la ciudad autónoma durante las últimas semanas.

En este sentido, instó a los municipios españoles a respaldar la manifestación ciudadana convocando a través de redes sociales concentraciones de apoyo en la puerta de los ayuntamientos.