Huelva cierra el primer trimestre con crecimiento natural negativo: bajan los nacimientos y suben los fallecimientos

Archivo - Imagen de archivo de la mano de un bebé. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

En el primer trimestre del año 2026 se produjeron en Huelva 836 nacimientos, 1.318 defunciones y 275 matrimonios, según los datos provisionales de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (MNP) que ha publicado recientemente el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), consultado por Europa Press. Estas cifras suponen, respecto al mismo trimestre de 2025, un descenso en nacimientos (2,1%) y en matrimonios (26%), mientras que aumentan los fallecidos (4,1%).

De este modo, durante el primer trimestre del año, como resultado, el crecimiento natural en Huelva (diferencia entre los nacimientos y las defunciones) ha sido negativo (481 personas).

En este trimestre se produjeron 825 partos de los que 12 fueron partos múltiples (todos dobles). Estos partos dieron lugar a 836 nacimientos (nacidos vivos) y un bebé que murió antes de las 24 horas. En cuanto al estado civil de las madres, el 55,3% de los nacimientos correspondió a madres no casadas, muy parejo a la media andaluza, que se situó en el 53,1%. Los nacimientos en los que algún progenitor era extranjero fueron 69, ya que en 595 de los casos tanto padre como madre son españoles.

Por otro lado, en el 33,37% de los nacimientos la madre contaba con una edad entre los 30 y los 34 años, cifra pareja a la media andaluza, puesto que en el 32,7% de los alumbramientos las madres se situaban en dicha franja. Asimismo, no se registró ningún nacimiento en el que la madre tuviera menos de 15 años.

En cuanto a las defunciones, el 49,7% fueron hombres. Mientras que el 17,37% de las defunciones ocurridas en este periodo correspondió a la franja de 80 a 84 años, la mayoritaria. Desagregando por sexo, el grupo de edad de mayor frecuencia varía, siendo entre 90 y 94 años (21,4%) para las mujeres y entre 80 y 84 años para los hombres.

El 39,98% de las defunciones correspondió a personas viudas, mientras que el 38,23% representa a las personas casadas. El estado civil más frecuente entre los hombres difuntos fue el de casado (50,7%), mientras que para las mujeres fue el de viuda (58,3%).

Por último, de los 275 matrimonios, seis fueron entre personas del mismo sexo. Siendo mayoritario el matrimonio entre mujeres. El 19,2% de los matrimonios (53) correspondió a uniones en las que algún cónyuge era extranjero.