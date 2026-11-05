Huelva decidirá a los nuevos campeones absolutos de Andalucía y de la Copa de Andalucía de marcha nórdica

Presentación del Campeonato de Andalucía Individual Absoluto y de la V prueba puntuable de la Copa de Andalucía en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 200 deportistas procedentes de Andalucía volverán a convertir a Huelva en epicentro de la marcha nórdica el próximo 15 de noviembre con la celebración en el parque Moret de Huelva del Campeonato de Andalucía Individual Absoluto y de la V prueba puntuable de la Copa de Andalucía, organizados por la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo junto al CD Multideporte Huelva, y de donde saldrán los nuevos campeones de Andalucía individuales absolutos en categoría masculina y femenina.

La prueba ha sido presentada este jueves en el Ayuntamiento con la participación de la concejal de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio; la delegada de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Pastora Giménez; el director de la competición y presidente del Club Multideporte Huelva, Juan Carlos Espina.

También han participado los marchadores onubenses Antonio Olmedo, vigente campeón de Andalucía individual absoluto, Andrés Cumbreras, campeón de la Copa de Andalucía de la presente temporada, y Alejandro López, todos ellos aspirantes a hacerse con el título regional, según ha indicado el Consistorio en una nota.

Durante la presentación, María de la O Rubio ha destacado que esta nueva cita con la marcha nórdica en Huelva, que en los últimos años ha acogido diferentes pruebas tanto a nivel regional como nacional, "consolida aún más si cabe el papel de Huelva como referente de la marcha nórdica", gracias a la confianza de la Federación y al "excelente trabajo del Club Multideporte, avalado por los numerosos títulos y éxitos de sus deportistas, y por haber convertido a Huelva la ciudad por excelencia y ejemplo a seguir en este deporte".

"Una cita que, desde el punto de vista competitivo, acaparará una gran atención ya que precisamente se proclamarán aquí los nuevos campeones de Andalucía individuales absolutos en categoría masculina y femenina, donde tenemos depositadas muchas esperanzas en nuestros representantes onubenses, y se decidirá también el título de campeona de la Copa de Andalucía en categoría femenina", ha añadido.

Por su parte, el título de campeón masculino ya está decidido en favor del onubense Andrés Cumbreras, vencedor de cuatro de las cinco pruebas puntuables disputadas.

La edil ha puesto además en valor el escenario elegido para la competición, el Parque Moret, "elogiado por los muchos marchadores que ya lo han visitado". "Nuestro pulmón verde es un espacio natural privilegiado dentro de la ciudad, idóneo para la práctica de la marcha nórdica y que, además, garantiza un entorno espectacular tanto para los deportistas como para el público que se acerque a disfrutar y a animar", ha señalado.

En este sentido, ha vuelto a subrayar "la capacidad de Huelva para atraer y celebrar eventos deportivos de primer nivel, con una prueba que demuestra que la capital tiene capacidad organizativa para acoger grandes acontecimientos deportivos y proyectar su imagen más allá de nuestras fronteras compartiendo su paisaje, su patrimonio, su hospitalidad y una forma de entender el deporte vinculada al entorno natural".

Por su parte, Pastora Giménez ha elogiado que "Huelva siga acogiendo competiciones deportivas de este nivel, porque contribuyen a posicionar a nuestra provincia como referente del deporte andaluz" y ha destacado los beneficios de la práctica de la marcha nórdica porque "es mucho más que una disciplina de competición.

"Es un deporte accesible, inclusivo y con importantes beneficios para la salud, y encaja perfectamente con nuestra apuesta por fomentar la actividad física y los hábitos de vida saludable. Además, Huelva reúne unas condiciones extraordinarias para su práctica ya que nuestra provincia concentra aproximadamente el 30% de los senderos deportivos de Andalucía, lo que demuestra el potencial que tenemos para seguir creciendo en los deportes vinculados con la naturaleza", ha dicho.

MÁS DE 200 PARTICIPANTES

Por su parte, el director de la prueba y presidente del CD Multideporte Huelva, Juan Carlos Espina, ha destacado el "gran nivel competitivo" de la prueba, en la que se darán "los mejores deportistas de Andalucía", una de "las potencias nacionales" en este deporte.

Asimismo, ha señalado que esperan alcanzar la cifra de 200 participantes, con los mejores marchadores de España, "lo que da aún si cabe mayor trascendencia y valor a una prueba en la que nos jugamos el campeonato de Andalucía, con varios onubenses aspirantes a reeditar el título y que se quede en casa".

Espina también ha ensalzado el salto internacional que han dado los deportistas onubenses y ha elogiado el escenario de la prueba, el Parque Moret, "con unas características técnicas que lo han consagrado como uno de los mejores circuitos de España para la práctica de la marcha nórdica".

LA COMPETICIÓN

La competición se estructura en un circuito de dos kilómetros muy dinámico. Los atletas de la categoría absoluta darán seis vueltas para completar un total de doce kilómetros, cuatro vueltas en el caso de la categoría cadete, tres vueltas en la categoría infantil, y una vuelta en la categoría alevín, benjamín y prebenjamín.

Precisamente, el marchador onubense Antonio Olmedo defenderá el título de vigente campeón de España y el poder hacerlo en casa, ante su afición, supone una motivación extra aunque ha admitido que la prueba, en la que la delegación onubense es una de las principales favoritas con varios candidatos a la victoria, estará muy disputada.

"Espero poder volver a ganar pero sé que es difícil porque va a estar muy competido. Tenemos un gran nivel en Huelva, con varios aspirantes, y cualquiera puede lograrlo pero ojalá que así sea y que el título se quede un año más en casa", ha destacado.

La competición, cuyo de inscripción estará abierto hasta el próximo 7 de noviembre, se desarrollará el domingo 15 de noviembre a partir de las 09,30 horas en el Parque Moret, con categorías que abarcan desde prebenjamines hasta veteranos, además de la categoría absoluta --10,00 horas--, donde competirán las principales figuras regionales de esta modalidad deportiva.

Previamente, el día 14 de noviembre, el Museo de Huelva acogerá una charla técnica y el inicio de la entrega de dorsales, que se completará en la mañana del mismo día de la prueba.

Además, el programa incluye una prueba Open, de carácter no competitivo, orientada a los deportistas que se están iniciando con el objetivo de contribuir a la promoción y difusión de una modalidad en auge que cada vez está ganando más adeptos por su capacidad para aunar ejercicio físico de bajo impacto, su accesibilidad a cualquier edad e interacción con el medio natural.

Con esta cita, en la que también colaboran Diputación de Huelva, Junta de Andalucía y Puerto de Huelva, la capital "volverá a consolidarse como una de las referencias nacionales de la marcha nórdica", acogiendo una competición que "combina deporte de élite, promoción de hábitos saludables y la puesta en valor de uno de los espacios naturales más emblemáticos de Huelva".