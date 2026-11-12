Putin rechaza el despliegue de tropas internacionales en Ucrania: "La guerra se reanudaría de inmediato"

El presidente ruso, Vladimir Putin, durante su acto con los enviados de EEUU. - Прокофьев Вячеслав / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha rechazado este jueves ante los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, la presencia de tropas internacionales en Ucrania en el escenario posguerra, avisando de que esto supondría retomar el conflicto ya que este despliegue es visto como una amenaza a la seguridad nacional rusa.

"Los europeos son conscientes de ello. ¿Y qué escuchamos de ellos? Que, una vez firmado un acuerdo de paz, desplegarán inmediatamente tropas en territorio ucraniano", ha denunciado el mandatario ruso, quien ha insistido en su rechazo a este despliegue que considera "inaceptable" para Moscú.

"Ya hemos abordado esta cuestión: para nosotros, serían un objetivo legítimo, lo que significa que la guerra se reanudaría de inmediato", ha incidido en declaraciones recogidas por la agencia TASS.

De esta forma, Putin ha subrayado que la presencia de cualquier contingente extranjero en Ucrania es "absolutamente inaceptable" para Moscú. "Creemos que amenaza la seguridad de la Federación Rusa", ha subrayado.

El dirigente ruso se reúne este jueves con Witkoff y Kushner en Moscú después de la reanudación de las conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos de los últimos días. El encuentro se centra en explorar posibles avances hacia una solución del conflicto en Ucrania, con la vista puesta en concretar las cifras del intercambio de prisioneros pactado en Abu Dabi.

Este fue el resultado más tangible de las conversaciones que por otra parte abordaron asuntos peliagudos como la cuestión territorial, que los propios mediadores norteamericanos han reconocido como el más complejo en las negociaciones. "A medida que vayamos tratando estas otras cuestiones, encontraremos una vía para resolverlas todas al mismo tiempo", expuso Kushner tras la cita en Emiratos, mientras que Kiev insiste en no ceder territorio en la región del Donbás y apuesta por congelar las líneas del conflicto.